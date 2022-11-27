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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam'da olay kare! Belinden kavradı... Yüzünü gizlese de ifşa oldu görenler: "Sonunda"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam'da olay kare! Belinden kavradı... Yüzünü gizlese de ifşa oldu görenler: "Sonunda"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam'da olay kare! Yüzünü gizledi ama nafile, Yasmin Erbil'i Survivor'daki o isimle görenler, "Sonunda ucundan kıyısından da olsa gördük" yorumları yaptı. Bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı konuşulan Yasmin Erbil'in Instagram paylaşımı her şeyi ele verdi. Ardından Yiğit Poyraz'ın Instagram'ındaki fotoğraf bir kez daha aşkı kanıtladı.

takvim.com.tr
27.11.2022 13:34 - Son Güncelleme: 27.11.2022 13:42
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam’da olay kare! Belinden kavradı... Yünü gizlese de ifşa oldu görenler: Sonunda

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam'da olay kare! Belinden kavradı... Yüzünü gizlese de ifşa oldu ikiliyi görenler, "Sonunda..." demeden geçmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam’da olay kare! Belinden kavradı... Yünü gizlese de ifşa oldu görenler: Sonunda

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil'in, Survivor 2021 sezonunda İsmail Balaban'ın ardından ikinci olan yakışıklı yarışmacı Yiğit Poyraz ile birlikte olduğu öne sürülmüştü bir süre önce.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam’da olay kare! Belinden kavradı... Yüzünü gizlese de ifşa oldu görenler: Sonunda

Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz, gece geç saatlerde birlikte görüntülenmişti.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam’da olay kare! Belinden kavradı... Yünü gizlese de ifşa oldu görenler: Sonunda

BOMBA KARE!

İkilinin fotoğrafına, ''Bunlar birlikte mi değil mi bir türlü çözemiyorum?'' , "Aa sevgililer mi? Çok yakışmışlar" , "Haydi hayırlı olsun'' gibi yorumlar yapılmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam’da olay kare! Belinden kavradı... Yünü gizlese de ifşa oldu görenler: Sonunda

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere takılmıştı. Giyim mağazalarını gezen oyuncu, basın mensuplarını görünce yüzünü gizlemişti.

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