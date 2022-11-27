Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam'da olay kare! Belinden kavradı... Yüzünü gizlese de ifşa oldu görenler: "Sonunda"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam'da olay kare! Yüzünü gizledi ama nafile, Yasmin Erbil'i Survivor'daki o isimle görenler, "Sonunda ucundan kıyısından da olsa gördük" yorumları yaptı. Bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı konuşulan Yasmin Erbil'in Instagram paylaşımı her şeyi ele verdi. Ardından Yiğit Poyraz'ın Instagram'ındaki fotoğraf bir kez daha aşkı kanıtladı.
27.11.2022 13:34 - Son Güncelleme: 27.11.2022 13:42
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam'da olay kare! Belinden kavradı... Yüzünü gizlese de ifşa oldu ikiliyi görenler, "Sonunda..." demeden geçmedi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere takılmıştı. Giyim mağazalarını gezen oyuncu, basın mensuplarını görünce yüzünü gizlemişti.