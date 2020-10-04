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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil gecelikli pozlarıyla tepki çekti! 24 yaşındaki Yasmin 'yine yaptı yapacağını' dedirtti

Maslak'ta bulunan bir hastanede 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında geçtiğimiz aylarda tedavi sürecenin çok iyi geçti ve yakın dostlarına, "Pandemi dolayısıyla evde izole bir şekilde yaşıyorum. Sevenlerimi ve dostlarımı çok özledim" dediği öğrenilmişti. 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, Instagram paylaşımları ile tepki çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda fazla açık pozlarını sosyal medya hesabından paylaştığı için tepki alan Yasmin Erbil, geccelikli pozlarıyla, 'Yine yaptı yapacağını' dedirtti.

04.10.2020 18:00 - Son Güncelleme: 04.10.2020 18:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





