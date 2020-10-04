Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil gecelikli pozlarıyla tepki çekti! 24 yaşındaki Yasmin 'yine yaptı yapacağını' dedirtti
Maslak'ta bulunan bir hastanede 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında geçtiğimiz aylarda tedavi sürecenin çok iyi geçti ve yakın dostlarına, "Pandemi dolayısıyla evde izole bir şekilde yaşıyorum. Sevenlerimi ve dostlarımı çok özledim" dediği öğrenilmişti. 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, Instagram paylaşımları ile tepki çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda fazla açık pozlarını sosyal medya hesabından paylaştığı için tepki alan Yasmin Erbil, geccelikli pozlarıyla, 'Yine yaptı yapacağını' dedirtti.
Mehmet Ai Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını. Instagram hesabında verdiği pozlarla dikkat çeken Yasemin Erbil bu kez de gecelikle pozlar verdi. Siyah ip askılı geceliği ile ayna karşısında selfie pozu çeken Erbil, fotoğraflarını Azıcık makyaj (Keşke güzel yapabilsem)" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. İşte babası sağlık sorunları yaşarken verdiği pozlarla tepki çeken Yasmin Erbil ve kardeşleri başta olmak üzere ve ünlülerin çocukları...