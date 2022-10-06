Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil estetiklendi 'daha yaşın kaç başın kaç be Yasmin' Daha fazla dayanamadı sonunda itiraf etti
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Erbil bu kes yaptırdığı estetikle gündemde. Son olarak yüzümdeki değişimle takipçilerinin dikkatini çeken Erbil'e yorum yağdı. Erbil ise sorular üzerine estetik itirafında bulundu.
Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya fenomeni kızı Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen isimlerden.
Geçtiğimiz aylarda kıyafet tercihleriyle sık sık haber olan kızı Yasmin Erbil ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Nergis Kumbasar, kızı hakkında yapılan haberleri kaldırabildiğini, "Ünlü çocukların işi çok zor. Hele ki Yasmin oyunculuk ve sunuculuğa geçtikten sonra... Erbil'e ya da bana gıcık olan Yasmin'in üzerinden yürüdü. Biz de bunu ona anlatmıştık, Yasmin de bunları tecrübe edinmeye başladı. Yasmin hakkında yapılan haberleri taşıyabiliyor. Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiğim için anlıyor" cümleleriyle ifade etmişti.
"KIZIM DOZUNDA GİYİNİYOR"
Yasmin Erbil'in sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımın gündem olmasıyla ilgili konuşan Kumbasar, "Kızım hiçbir zaman açık saçık giyinmedi. Bir genç kıza satılan giysiler neyse onu giyiyor. Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım." demişti.
"YÜZÜNE NE YAPTIN?"
Sık sık bikinili ve dekolteli hallerini paylaşarak hayranlarından beğeni toplayan Yasmin Erbil'in yüzündeki değişiklik dikkat çekti.