Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil estetiklendi ’daha yaşın kaç başın kaç be Yasmin’ Daha fazla dayanamadı sonunda itiraf etti

Geçtiğimiz aylarda kıyafet tercihleriyle sık sık haber olan kızı Yasmin Erbil ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Nergis Kumbasar, kızı hakkında yapılan haberleri kaldırabildiğini, "Ünlü çocukların işi çok zor. Hele ki Yasmin oyunculuk ve sunuculuğa geçtikten sonra... Erbil'e ya da bana gıcık olan Yasmin'in üzerinden yürüdü. Biz de bunu ona anlatmıştık, Yasmin de bunları tecrübe edinmeye başladı. Yasmin hakkında yapılan haberleri taşıyabiliyor. Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiğim için anlıyor" cümleleriyle ifade etmişti.