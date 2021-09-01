Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ‘Eller yukarı’ dedi yatak pozunu paylaştı! Önlemini baştan aldı bir tek Seda Sayan yorum yaptı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Erbil, Instagram hesabında art arda iki kare yayınladı ve cüretkar pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yatakta uzanarak verdiği iddialı pozu takipçileriyle paylaşan Erbil, "Sürpriz sonlu... Eller yukarı" ifadelerini kullandı. İkinci fotoğrafta esprili bir kareye yer veren genç oyuncu, yataktaki pozu için gelecek tepkilere karşı ise önlemini baştan aldı. Erbil, yorumlarını sınırlandırarak sadece yakınlarının yorum yapmasına müsaade etti. İlk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. İşte detaylar...
01.09.2021 23:17
- Son Güncelleme: 01.09.2021 23:17
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara hız kesmeden devam ediyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve cüretkar paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Yasmin Erbil, Instagram'da yayınladığı son pozlarla yine adından söz ettirdi.
Yasmin Erbil, "Sürpriz sonlu... Eller yukarı" notunu düştüğü paylaşımının ikinci karesinde ise yere boylu boyunca uzanan köpeğine yer verdi.
Ancak Erbil'in iddialı pozu yapmak istediği espriye gölge düşürdü. Her paylaşımında önceden önlem alarak yorumlarını sınırlandıran Erbil'e tek yorum Seda Sayan'dan geldi.