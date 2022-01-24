Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil bornozuyla poz verdi bomba detay dikkatlerden kaçmadı! Dekolteli pozları olay olmuştu...

Kumbasar, geçtiğimiz haftalarda "Kızım hiçbir zaman açık saçık giyinmedi. Bir genç kıza satılan giysiler neyse onu giyiyor. Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız." demişti.