Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bornozuyla poz verdi bomba detay dikkatlerden kaçmadı! Dekolteli pozları olay olmuştu...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bornozuyla poz verdi o detay dikkatlerden kaçmadı! Dekolteli pozları olay olmuştu ünlü şovmenin kızının... Şu sıralar annesi Nergis Kumbasar ile kayak tatilinde olan Yasmin Erbil Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak kaldığı otelden bornozlu karesini yayınlayan Yasmin'in fotoğrafında o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte dekolteli paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Yasmin'in çok konuşulan bornozlu pozu...
24.01.2022 17:36
- Son Güncelleme: 24.01.2022 17:50
Şu sıralar annesi Nergis Kumbasar ile kayak tatilinde olan Yasmin Erbil Instagram'dan paylaştığı bornozlu karesi ile dikkat çekti.
Kumbasar, geçtiğimiz haftalarda "Kızım hiçbir zaman açık saçık giyinmedi. Bir genç kıza satılan giysiler neyse onu giyiyor. Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız." demişti.