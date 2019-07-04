Mehmet Ali Erbil'in hayata tutunma hikayesi: Uyandığımda ilk onun adını anmışım...
Mehmet Ali Erbil, 8 buçuk ay önce evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucunda hastaneye kaldırılmış ve defalarca ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti. Banyoda düşerek kaburgalarını kıran ve kırıklardan bazılarının akciğerine batmasıyla 258 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün taburcu oldu. Sevenlerini bir hayli korkutan Erbil, hayata tutunma hikayesini anlattı. "Hiç isyan etmedim, tevekkül ettim." diyen ünlü şovmen, gözünü açtığında bakın ilk kimi yanında istediğini belirtti. İşte Mehmet Ali Erbil'in eşleri ve 258 günlük yaşam mücadelesi...
Mehmet Ali Erbil, 2 Temmuz günü 8 buçuk aylık yaşam mücadelesini geride bırakarak sevenlerinin arasına katıldı. 62 yaşındaki ünlü şovmen, 258 gün boyunca hissettiklerini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. İşte Posta'nın haberine göre Mehmet Ali Erbil'den gelen çok özel açıklamalar...
MEHMET ALİ ERBİL GÖZYAŞLARI İÇİNDE TABURCU OLDU TIKLA VE İZLE
"ŞİMDİKİ DİLEĞİM TABUTUMDAN ÇIKMAK!"
Bilmiyorum ki… Bilinçaltı herhalde. Bu anlattığımı ilk yaşadığım komaya sayıyorum. Ama sonuncusunu da diledim. Normalde ben evde, yatak odamdan çıkmam. Yemeğimi orada yerim, televizyonumu orada izlerim. Çok sevdiğim bir koltuğum vardır. Bir gün o koltukta otururken "Ulan yatalak olsam da buradan dünyayı seyretsem" dedim. Tövbe Yarabbi'm. İnsanın dilek kapısı hep mi ters zamanlarda açık kalır. Ve son bir dileğim kaldı.