Mehmet Ali Erbil'in hayata tutunma hikayesi: Uyandığımda ilk onun adını anmışım...

"ŞİMDİKİ DİLEĞİM TABUTUMDAN ÇIKMAK!"

Bilmiyorum ki… Bilinçaltı herhalde. Bu anlattığımı ilk yaşadığım komaya sayıyorum. Ama sonuncusunu da diledim. Normalde ben evde, yatak odamdan çıkmam. Yemeğimi orada yerim, televizyonumu orada izlerim. Çok sevdiğim bir koltuğum vardır. Bir gün o koltukta otururken "Ulan yatalak olsam da buradan dünyayı seyretsem" dedim. Tövbe Yarabbi'm. İnsanın dilek kapısı hep mi ters zamanlarda açık kalır. Ve son bir dileğim kaldı.