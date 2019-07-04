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Mehmet Ali Erbil'in hayata tutunma hikayesi: Uyandığımda ilk onun adını anmışım...

Mehmet Ali Erbil, 8 buçuk ay önce evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucunda hastaneye kaldırılmış ve defalarca ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti. Banyoda düşerek kaburgalarını kıran ve kırıklardan bazılarının akciğerine batmasıyla 258 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün taburcu oldu. Sevenlerini bir hayli korkutan Erbil, hayata tutunma hikayesini anlattı. "Hiç isyan etmedim, tevekkül ettim." diyen ünlü şovmen, gözünü açtığında bakın ilk kimi yanında istediğini belirtti. İşte Mehmet Ali Erbil'in eşleri ve 258 günlük yaşam mücadelesi...

04.07.2019 10:35 - Son Güncelleme: 04.07.2019 11:24
Mehmet Ali Erbil'in hayata tutunma hikayesi: Uyandığımda ilk onun adını anmışım...

Mehmet Ali Erbil, 2 Temmuz günü 8 buçuk aylık yaşam mücadelesini geride bırakarak sevenlerinin arasına katıldı. 62 yaşındaki ünlü şovmen, 258 gün boyunca hissettiklerini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. İşte Posta'nın haberine göre Mehmet Ali Erbil'den gelen çok özel açıklamalar...

MEHMET ALİ ERBİL GÖZYAŞLARI İÇİNDE TABURCU OLDU TIKLA VE İZLE

Mehmet Ali Erbil'in hayata tutunma hikayesi: Uyandığımda ilk onun adını anmışım...

"EN BÜYÜK DİLEĞİM BİR AN ÖNCE YÜRÜMEK"

Teşekkür ederim, öldürmeyen Allah öldürmüyor demek. Şu an en büyük dileğim bir an önce yürümek. Ama garip olan ne biliyor musunuz? Ben farkında olmadan bu olanları diledim hep.

Mehmet Ali Erbil'in hayata tutunma hikayesi: Uyandığımda ilk onun adını anmışım...

Allah belamı versin ben bunu diledim. Yıllar önce hep derdim ki kendi kendime "Ünlü olayım, komaya gireyim. Ama halk tarafından çok sevileyim. Halk gelip hastane kapısında sevgisini göstersin ve ben onların dualarıyla yeniden ayılayım, onlara kavuşayım.

Mehmet Ali Erbil'in hayata tutunma hikayesi: Uyandığımda ilk onun adını anmışım...

"ŞİMDİKİ DİLEĞİM TABUTUMDAN ÇIKMAK!"

Bilmiyorum ki… Bilinçaltı herhalde. Bu anlattığımı ilk yaşadığım komaya sayıyorum. Ama sonuncusunu da diledim. Normalde ben evde, yatak odamdan çıkmam. Yemeğimi orada yerim, televizyonumu orada izlerim. Çok sevdiğim bir koltuğum vardır. Bir gün o koltukta otururken "Ulan yatalak olsam da buradan dünyayı seyretsem" dedim. Tövbe Yarabbi'm. İnsanın dilek kapısı hep mi ters zamanlarda açık kalır. Ve son bir dileğim kaldı.

Mehmet Ali Erbil'in hayata tutunma hikayesi: Uyandığımda ilk onun adını anmışım...

Ölmüşüm, cenaze namazım kılınıyor ve tam o sırada tabuttan çıkıyorum (Gülüyor). Bu da size son şakam olurdu. O yüzden diyorum ki aklınızdan geçenlere dikkat edin.

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