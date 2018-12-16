Can Yaman ile Demet Özdemir'in bu fotoğrafları ortalığı karıştırdı (Gerçek olan dizi aşkları)
Rol aldıkları Erkenci Kuş dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Demet Özdemir ile Can Yaman'ın gerçek hayatlarında da aşk yaşadıkları iddia ediliyor sürekli. Hem Can Yaman hem de Demet Özdemir her defasında aşk iddialarını yalanladı. Ancak Can Yaman'ın paylaştığı bu fotoğraf ortalığı karıştıracak cinsten. Peki Demet Özdemir ve Can Yaman sevgili mi? İşte başta Can Yaman ve Demet Özdemir olmak iste gerçek olan dizi aşkları...
16 Aralık 2018 Pazar, 16:42:38 Güncelleme: 17:17:37
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