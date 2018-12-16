Can Yaman ile Demet Özdemir'in bu fotoğrafları ortalığı karıştırdı (Gerçek olan dizi aşkları)

Rol aldıkları Erkenci Kuş dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Demet Özdemir ile Can Yaman'ın gerçek hayatlarında da aşk yaşadıkları iddia ediliyor sürekli. Hem Can Yaman hem de Demet Özdemir her defasında aşk iddialarını yalanladı. Ancak Can Yaman'ın paylaştığı bu fotoğraf ortalığı karıştıracak cinsten. Peki Demet Özdemir ve Can Yaman sevgili mi? İşte başta Can Yaman ve Demet Özdemir olmak iste gerçek olan dizi aşkları...

16 Aralık 2018 Pazar, 16:42:38 Güncelleme: 17:17:37
Can Yaman ile Demet Özdemir'in bu fotoğrafları ortalığı karıştırdı (Gerçek olan dizi aşkları)

AŞK MI REKLAM MI?

Dizileri başladığı günden bu yana Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşk bilmecesi bir türlü çözülemiyor. Sürekli aşk yaşadıkları iddia edilen Can Yaman ile Demet Özdemir öyle bir fotoğraf paylaştı ki kafalar karıştı.

Can Yaman ile Demet Özdemir'in bu fotoğrafları ortalığı karıştırdı (Gerçek olan dizi aşkları)

Sürekli aşk yaşadıklarını inkar eden Can Yaman ile Demet Özdemir'in bu paylaştıkları fotoğraf çok konuşulacak cinsten.

Can Yaman ile Demet Özdemir'in bu fotoğrafları ortalığı karıştırdı (Gerçek olan dizi aşkları)

İŞTE OLAY YARATAN O FOTOĞRAF

Aşk yaşadıklarını inkar eden çiftin bu fotoğraf paylaşması akıllara 'Reklam mı yapıyorlar?' sorularını getirdi.

Can Yaman ile Demet Özdemir'in bu fotoğrafları ortalığı karıştırdı (Gerçek olan dizi aşkları)

Öte yandan Can Yaman paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

'Önümüzdeki 2 bölüm gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı gözlükle olacağım, ama aşk dolu bakışmalardan bir şey eksilmeyecek.'

Can Yaman ile Demet Özdemir'in bu fotoğrafları ortalığı karıştırdı (Gerçek olan dizi aşkları)

GERÇEK OLAN DİZİ AŞKLARI

Can Yaman ile Demet Özdemir'in bu fotoğrafları akıllara dizi aşkları gerçek olan ünlü çiftleri getirdi. Kimileri yollarını çoktan ayırdı, kimilerinin aşkı evliliğe gitti. İşte gerçek olan dizi aşkları.

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