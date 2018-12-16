Can Yaman ile Demet Özdemir'in bu fotoğrafları ortalığı karıştırdı (Gerçek olan dizi aşkları)

AŞK MI REKLAM MI?

Dizileri başladığı günden bu yana Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşk bilmecesi bir türlü çözülemiyor. Sürekli aşk yaşadıkları iddia edilen Can Yaman ile Demet Özdemir öyle bir fotoğraf paylaştı ki kafalar karıştı.