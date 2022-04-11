Mehmet Ali Erbil'in gözdesiydi... Özlem Yıldız'ın oğlu Demir'e bakın yorum yağmuruna tutuldu Demet Akalın: "Ay boya bak delireceğim"
Mehmet Ali Erbil'in gözdesiydi... Özlem Yıldız, oğlu Demir ile fotoğrafını paylaştı, sünlülerden yorum yağdı. Bir dönemin ünlü modellerinden olan sunucu Özlem Yıldız, 2005'te evlendiği iş insanı Sinan Serter'den 2013'te boşandı. Her fırsatta "En büyük aşkım oğlum Demir" diyen Özlem Yıldız'ın Instagram paylaşımı kısa sürede gündemde yerini aldı. Ünlülerin yorum yağmuruna tuttuğu fotoğrafı gören Demet Akalın, "Ay boya bak delireceğim" dedi. İşte Özlem Yıldız'ın oğlu Demir...
11.04.2022 17:46 - Son Güncelleme: 11.04.2022 17:53
Mehmet Ali Erbil'in gözdesiydi... Özlem Yıldız'ın oğlu Demir'e bakın, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Demir'i gören Demet Akalın ise, "Ay boya bak delireceğim" yorumunda bulundu.
90'lı senelerde Mehmet Ali Erbil'in programı Çarkıfelek'te hosteslik yapan Özlem Yıldız tam bu dönemde Mehmet Ali Erbil ile nişanlanmış ancak ikilinin daha sonra arası açılmıştı.
Oğlu ile yan yana kresini paylaşan Özlem'e sosyal medyada yorum yağdı. Demet Akalın da yorum yapanlar arasındaydı... Demir'i gören Demet; "Ay boya bak delireceğim" dedi.