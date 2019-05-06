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Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altuntaş evlendi! Sedef Altuntaş hakkında şok iddia!

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altuntaş, ikinci kez nikah masasına oturdu. 2000'li yılların başında Nefise Karatay ile evliliğin eşiğinden dönen ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil, üç haftalık flörtün ardından Sedef Altuntaş ile evlendi. O zamanlar sanat camiasına bomba gibi düşen bu evlilik, 2 yıl sürdü. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altuntaş, yeni bir evlilikle magazin gündemine oturdu. Sedef Altuntaş hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı!

06.05.2019 12:31 - Son Güncelleme: 06.05.2019 12:47
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altuntaş evlendi! Sedef Altuntaş hakkında şok iddia!

Mehmet Ali Erbil'den ayrıldıktan sonra kabuğuna çekilen ve kendini işine adayan Sedef Altuntaş, sessiz sedasız evlendi. Bir dönem Mehmet Ali Erbil'le birlikteliği olay olan ve sonra nikâh masasına oturan Sedef Altuntaş, şovmen ile 2 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. Yıllardır ortalarda gözükmeyen Altuntaş, geçen aylarda ikinci kez nikah masasına oturdu.

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altuntaş evlendi! Sedef Altuntaş hakkında şok iddia!

SEDEF ALTUNTAŞ KİMDİR?

Sedef Altuntaş, 1980 yılında Ankara'da doğdu. Türkiye, Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu olan Sedef Altuntaş'ı, Mehmet Ali Erbil ile yaptığı evlilik sayesinde tanıdı.

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altuntaş evlendi! Sedef Altuntaş hakkında şok iddia!

2000'li yıllada Nefise Karatay ile evliliğin eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil, kısa süre sonra Sedef Altuntaş ile aşk yaşamaya başladı.

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altuntaş evlendi! Sedef Altuntaş hakkında şok iddia!

2000'li yıllada Nefise Karatay ile evliliğin eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil, kısa süre sonra Sedef Altuntaş ile aşk yaşamaya başladı.

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altuntaş evlendi! Sedef Altuntaş hakkında şok iddia!

2000'li yıllarda Nefise Karatay ile evliliğin eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil, kısa süre sonra Sedef Altuntaş ile aşk yaşamaya başladı.

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