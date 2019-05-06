Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altuntaş evlendi! Sedef Altuntaş hakkında şok iddia!

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altuntaş, ikinci kez nikah masasına oturdu. 2000'li yılların başında Nefise Karatay ile evliliğin eşiğinden dönen ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil, üç haftalık flörtün ardından Sedef Altuntaş ile evlendi. O zamanlar sanat camiasına bomba gibi düşen bu evlilik, 2 yıl sürdü. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altuntaş, yeni bir evlilikle magazin gündemine oturdu. Sedef Altuntaş hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı!

06.05.2019 12:31 - Son Güncelleme: 06.05.2019 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





