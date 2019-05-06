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Gülben Ergen herkesi şok etti! Müzisyen Emre Irmak ile Gülben Ergen evleniyor mu?

Gülben Ergen, kısa bir süre önce müzisyen Emre Irmak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz akşam görüntülenen Gülben Ergen, parmağındaki yüzükle dikkat çekti. Alyansa benzer yüzüğü gören muhabirler, "Evleneceğiniz söyleniyor, yüzük nikahın habercisi mi?" şeklinde soru yöneltti. Gülben Ergen'in sevgilisi Emre Irmak kimdir? Gülben Ergen evlilik hakkındaki dedikodulara bakın ne cevap verdi!

06.05.2019 10:49 - Son Güncelleme: 06.05.2019 10:49
Gülben Ergen herkesi şok etti! Müzisyen Emre Irmak ile Gülben Ergen evleniyor mu?

GÜLBEN ERGEN EVLENİYOR MU?

Müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşayan Gülben Ergen önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Alyansa benzer yüzüğü dikkat çekti. Muhabirler "Evleneceğiniz söyleniyor. Yüzük nikahın mhabercisi mi?" diye sordu.

Gülben Ergen herkesi şok etti! Müzisyen Emre Irmak ile Gülben Ergen evleniyor mu?

KONUYU DEĞİŞTİRDİ!
Gülben Ergen konuyu değiştirip "Yeni şarkım çıkıyor. Klibi, Bodrum'da çektik. Okullar açıyoruz. Yaz geliyor. Hayat çok güzel" dedi.

Gülben Ergen herkesi şok etti! Müzisyen Emre Irmak ile Gülben Ergen evleniyor mu?

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

Gülben Ergen herkesi şok etti! Müzisyen Emre Irmak ile Gülben Ergen evleniyor mu?

Yıldıray Şahinler'in eşi ve çocuğu.

Gülben Ergen herkesi şok etti! Müzisyen Emre Irmak ile Gülben Ergen evleniyor mu?
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