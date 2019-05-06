Gülben Ergen herkesi şok etti! Müzisyen Emre Irmak ile Gülben Ergen evleniyor mu?
Gülben Ergen, kısa bir süre önce müzisyen Emre Irmak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz akşam görüntülenen Gülben Ergen, parmağındaki yüzükle dikkat çekti. Alyansa benzer yüzüğü gören muhabirler, "Evleneceğiniz söyleniyor, yüzük nikahın habercisi mi?" şeklinde soru yöneltti. Gülben Ergen'in sevgilisi Emre Irmak kimdir? Gülben Ergen evlilik hakkındaki dedikodulara bakın ne cevap verdi!
06.05.2019 10:49
- Son Güncelleme: 06.05.2019 10:49
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