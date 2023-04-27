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Mehmet Ali Erbil'in dozunda giyinen kızı Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla ortalığı salladı! Yasmin Erbil yine sınır tanımadı

3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in 2 numara olan kızı Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündemde. Şu sıralar Survivor adlı yarışma programıyla tanınan Yiğit Poyraz'la doludizgin bir aşk yaşayan Yasmin, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Yasmin parayla haber yaptırıyor" yorumuna sert çıkan Erbil yaz sezonunu açtı. Erbil bikinili pozlarını paylaştı.

27.04.2023 12:28 - Son Güncelleme: 27.04.2023 12:28
Mehmet Ali Erbil’in dozunda giyinen kızı Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla ortalığı salladı! Yasmin Erbil yine sınır tanımadı

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 27 yaşındaki kızı Yasmin Erbil yaz sezonunu açtı. Bikinili pozlarını paylaşan Erbil sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

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Mehmet Ali Erbil’in dozunda giyinen kızı Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla ortalığı salladı! Yasmin Erbil yine sınır tanımadı

Babası kadar gündem olan Yasmin Erbil, bir süredir Yiğit Poyraz ile beraber. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Survivor Yiğit ile poz veren Erbil'e takipçilerinden beğeni yağmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in dozunda giyinen kızı Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla ortalığı salladı! Yasmin Erbil yine sınır tanımadı

Çiftin İtalya tatilinden yaptıkları paylaşımlar günlerce magazin gündemindeki yerini korumuştu.

Mehmet Ali Erbil’in dozunda giyinen kızı Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla ortalığı salladı! Yasmin Erbil yine sınır tanımadı

Sonrasında Erbil, kendisi hakkında yapılan bir yorumu alıntılayıp yanıt vermişti.

Mehmet Ali Erbil’in dozunda giyinen kızı Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla ortalığı salladı! Yasmin Erbil yine sınır tanımadı

İŞTE ERBİL'İN O YANITI...

Yasmin günler sonra yine paylaşımları peş peşe yaptı ortalık karıştı.

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