Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan bomba açıklama: 'Mali çocuk istiyor'

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Barışma Serdar Ortaç Sayesinde!



Mehmet Ali Erbil'le ilişkisi kısa bir ayrılıktan sonra yeniden başlayan Gülseren Ceylan, barışmalarında Serdar Ortaç'ın aracı olduğunu belirtti. "İlişkimiz yeniden düzene girdi," diyen Ceylan, ilişkilerinin şu an çok iyi gittiğini ifade etti.