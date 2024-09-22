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Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan bomba açıklama: 'Mali çocuk istiyor'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve genç sevgilisi Gülseren Ceylan'ın çalkantılı aşk hayatı magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan çift her adımlarıyla olay yaratmaya devam ederken Gülseren Ceylan'ın son açıklamaları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 10:19 Güncelleme Tarihi22 Eylül 2024, 10:58
Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’dan bomba açıklama: ’Mali çocuk istiyor’ 1

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla yine gündemde. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen genç sevgilisi Gülseren Ceylan, ilişkileri hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’dan bomba açıklama: ’Mali çocuk istiyor’ 2

Barışma Serdar Ortaç Sayesinde!

Mehmet Ali Erbil'le ilişkisi kısa bir ayrılıktan sonra yeniden başlayan Gülseren Ceylan, barışmalarında Serdar Ortaç'ın aracı olduğunu belirtti. "İlişkimiz yeniden düzene girdi," diyen Ceylan, ilişkilerinin şu an çok iyi gittiğini ifade etti.

Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’dan bomba açıklama: ’Mali çocuk istiyor’ 3

"Mehmet Ali Çocuk İstiyor"

Hürriyet'e konuşan Ceylan, Erbil'in evlilik ve çocuk istediğini açıklayarak, "Mehmet Ali benden çocuk istiyor. Aramızda güçlü bir sevgi var. Gelecekte evlenebiliriz," dedi.

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