Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan bomba açıklama: 'Mali çocuk istiyor'

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla yine gündemde. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen genç sevgilisi Gülseren Ceylan, ilişkileri hakkında samimi itiraflarda bulundu.
Barışma Serdar Ortaç Sayesinde!
Mehmet Ali Erbil'le ilişkisi kısa bir ayrılıktan sonra yeniden başlayan Gülseren Ceylan, barışmalarında Serdar Ortaç'ın aracı olduğunu belirtti. "İlişkimiz yeniden düzene girdi," diyen Ceylan, ilişkilerinin şu an çok iyi gittiğini ifade etti.
"Mehmet Ali Çocuk İstiyor"
Hürriyet'e konuşan Ceylan, Erbil'in evlilik ve çocuk istediğini açıklayarak, "Mehmet Ali benden çocuk istiyor. Aramızda güçlü bir sevgi var. Gelecekte evlenebiliriz," dedi.