Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal hakkında şaşırtan iddia: Set çalışanı kaprislerini anlattı! "Karavana kapanıp..."

1 Kurtlar Vadisi, Hanımın Çiftliği ve Merhamet gibi efsane dizilerde rol alan Özgü Namal, uzun bir aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara geri döndü. Başarılı oyuncu yıllar sonra başörtülü Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkarak dikkatleri yeniden üzerine çekti.

2 Kaprisli Olduğu İddia Edildi Yeni sezon hazırlıkları devam eden Kızıl Goncalar setinde Namal'ın kaprisli davranışlarıyla ilgili bazı iddialar gündeme geldi.