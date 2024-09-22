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Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal hakkında şaşırtan iddia: Set çalışanı kaprislerini anlattı! "Karavana kapanıp..."

Televizyon dünyasına yıllar sonra dönen Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak setle ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bazı kaynaklar Namal'ın set ortamında zor anlar yaşattığını ve kaprisleriyle dikkat çektiğini öne sürdü.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 11:30 Güncelleme Tarihi22 Eylül 2024, 11:30
Kızıl Goncalar’ın Meryem’i Özgü Namal hakkında şaşırtan iddia: Set çalışanı kaprislerini anlattı! Karavana kapanıp... 1

Kurtlar Vadisi, Hanımın Çiftliği ve Merhamet gibi efsane dizilerde rol alan Özgü Namal, uzun bir aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara geri döndü. Başarılı oyuncu yıllar sonra başörtülü Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkarak dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Kızıl Goncalar’ın Meryem’i Özgü Namal hakkında şaşırtan iddia: Set çalışanı kaprislerini anlattı! Karavana kapanıp... 2

Kaprisli Olduğu İddia Edildi

Yeni sezon hazırlıkları devam eden Kızıl Goncalar setinde Namal'ın kaprisli davranışlarıyla ilgili bazı iddialar gündeme geldi.

Kızıl Goncalar’ın Meryem’i Özgü Namal hakkında şaşırtan iddia: Set çalışanı kaprislerini anlattı! Karavana kapanıp... 3

Kulislere sızan bilgilere göre, Namal'ın set ortamında oturduğu sandalyeyi kendi getirdiği ve etrafında birinin durmasından rahatsız olduğu öne sürüldü.

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