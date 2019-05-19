Mehmet Ali Erbil'i ziyarete giden Hülya Avşar: Mehmet Ali bana Meryem Uzerli'yi sordu...

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Hülya Avşar muhabirlerin ''9 yıldır yalnızsınız, aşktan soğudunuz mu?'' sorusuna da gülerek şu cevabı verdi: Hayatımda kimse yok. O kadar mutlu ve huzurluyum ki. Birine ayıracak zamanım yok açıkçası.