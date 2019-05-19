Mehmet Ali Erbil'i ziyarete giden Hülya Avşar: Mehmet Ali bana Meryem Uzerli'yi sordu...
Hülya Avşar, elini kesen kızı Zehra Çilingiroğlu'nun dikişlerine pansuman yaptırmak için geçtiğimiz gün Maslak'ta bir hastaneye gitti. Ünlü oyuncu, Aylardır aynı hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'i de ziyaret etmeyi unutmadı. Çıkışta ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Hülya Avşar, bakın neler söyledi...
19.05.2019 12:01
- Son Güncelleme: 19.05.2019 12:21
Mimarlık öğrencisi kızı Zehra'nın elini maket bıçağı ile kestiğini, pansuman yaptırmaya geldiklerini söyledi.
Avşar 7 aydır aynı hastanede yatan Mehmet Ali Erbil ile de görüştü.
Ziyaret sonrası şunları söyledi: ''Aldığı ilaçlar onu daha enerjik yapmış. Televizyonda Meryem Uzerli vardı. Mehmet Ali, Meryem'in, Cannes'da giydiği transparan elbiseyi gösterip 'Bunu gördün mü?' diye sordu.
"ŞIMARIKLIK YAPIYOR"
Yani anlayacağınız son derece iyi. Bence artık şımarıklık yapıyor. Buradaki rahatı sevmiş. Herkes onu özledi.''
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Hülya Avşar muhabirlerin ''9 yıldır yalnızsınız, aşktan soğudunuz mu?'' sorusuna da gülerek şu cevabı verdi: Hayatımda kimse yok. O kadar mutlu ve huzurluyum ki. Birine ayıracak zamanım yok açıkçası.
''Hayatımda kimse yok. O kadar mutlu ve huzurluyum ki. Birine ayıracak zamanım yok açıkçası.''