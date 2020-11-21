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Kerem Bursin'i kız kardeşi Melis Bürsin'le yan yana görenler inanamadı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

Özellikle son günlerde Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Kerem Bursin aynı zamanda son yılların en çok adından söz ettiren isimlerinden biri. Güneşi beklerken adlı diziyle hayatlarımıza giren 33 yaşındaki oyuncu Kerem Bursin ardından magazin sayfalarını süsledi. Yağmur Tanrısevsin ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşklarla çok konuşulan Kerem Bürsin'in adı son olarak Demet Özdemir'le anılmıştı. Eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ile bir dönem polemiğe de giren Kerem Bursin hakkında her şey merak ediliyor. En çok da özel hayatı tabi. Kerem Bürsin hakkında araştırma yapanlar kardeşi Melis ile karşılaşınca şaşıp kaldı. Kardeşlerin uzaktan yakından hiç benzerlikleri yok. İşte başta Kerem Bursin olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

21.11.2020 10:56 - Son Güncelleme: 21.11.2020 10:56
Kerem Bursin'i kız kardeşi Melis Bürsin'le yan yana görenler inanamadı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin'in kardeşi sosyal medyayı salladı. Nedeni ise iki kardeşin uzaktan yakından birbirleriyle alakalı olmamaları. 2017 yılında Beyrut'ta evlenen fotoğraf sanatçısı Melis Bürsin bir çocuk sahibi.

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Kerem Bursin'i kız kardeşi Melis Bürsin'le yan yana görenler inanamadı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

İşte başta Kerem Bürsin olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Kerem Bursin'i kız kardeşi Melis Bürsin'le yan yana görenler inanamadı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

FAHRİYE EVCEN VE KARDEŞİ

Kerem Bursin'i kız kardeşi Melis Bürsin'le yan yana görenler inanamadı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez
Kerem Bursin'i kız kardeşi Melis Bürsin'le yan yana görenler inanamadı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez
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