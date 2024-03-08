Mehmet Ali Erbil'den Gülseren Ceylan itirafı! “Kuralları var öpüşmüyor” Kızı Yasmin Erbil’e de seslendi: Saygı duyacak...

Son dönemlerde kızı Yasmin Erbil ile yaşadığı gerginlikle gündemde olan Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, 'Hep Yek Loto' filmi kamera karşısına geçti. Sevgilisine 'cadı' göndermesinde bulunan Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan ile ilgili itirafları ise dikkat çekti. Öte yandan Erbil, ilişkisiyle ilgili olumsuz yorumlarda bulunan Yasmin Erbil'e seslenmeyi de ihmal etmedi. İşte sevgilisi için "Kuralları var öpüşmüyor" diyen Mehmet Ali Erbil'in o açıklamaları...