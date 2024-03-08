Mehmet Ali Erbil'den Gülseren Ceylan itirafı! “Kuralları var öpüşmüyor” Kızı Yasmin Erbil’e de seslendi: Saygı duyacak...

Son dönemlerde kızı Yasmin Erbil ile yaşadığı gerginlikle gündemde olan Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, 'Hep Yek Loto' filmi kamera karşısına geçti. Sevgilisine 'cadı' göndermesinde bulunan Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan ile ilgili itirafları ise dikkat çekti. Öte yandan Erbil, ilişkisiyle ilgili olumsuz yorumlarda bulunan Yasmin Erbil'e seslenmeyi de ihmal etmedi. İşte sevgilisi için "Kuralları var öpüşmüyor" diyen Mehmet Ali Erbil'in o açıklamaları...
Hep Yek Loto' için başrol oyuncuları Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Cansu Büşra Tuman, Erkan Meriç ve yapımcı-yönetmen Bilal Kalyoncu kamera karşısına geçti. Projede yer alan Mehmet Ali Erbil ve 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan da gazetecilerle buluştu.
CADI GÖNDERMESİ!
Cadde'de yer alan habere göre; Erbil, "Sekizincisine yetişebildim. Başarılı bir arkadaş grubu... Anı olsun diye Gülseren Hanım bir sahnede bizimle olacak. Gerçek kimliğiyle rolü canlandıracak, cadıyı oynuyor" diyerek, espri yaptı.
Erbil, "Teklifi kabul etmemizdeki sebep neydi?" sorusuna, "Bilal Kalyoncu ile bir yılda ikinci projemiz. Daha çok iş yapacağız. Bir aile gibi olduk. Senaryoları güzel yazıyorlar. Ben ağır abiyi oynuyorum bu filmde. Sürprizli bir rol. Filmin kötü adamı" şeklinde karşılık verdi.