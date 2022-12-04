Mehmet Ali Erbil'den eski eşleriyle ilgili olay itiraf: "Hepsini aynı anda evimde görebilirsiniz çok aldattım ama bazılarının yanında meleğim"

KEŞKE İMKANIM OLSAYDI DA ÇOCUKLARIMIN ANNELERİNE BEŞER EV VERSEYDİM

İki kızınız var. Zor mu kız babası olmak?

Bana hiç o zorluğu göstermediler; kızlarım çok düzgün ve asil. Bir kere problem yaşatmadılar bize. Çok kültürlü, donanımlı anneleri var; bunu annelerine borçluyum. Nergis Hanım, Tuğba Hanım, Muhsine Hanım çok değerli benim için. Keşke imkanım olsaydı da beşer ev verebilseydim hepsine. Ben bilmezdim ama ilk eşim bankada kaç param var bilirdi. Düşünebiliyor musunuz, nasıl müthiş bir güven ve sevgi… Biz boşanalı 40 yıl oldu ama ben hastalandığımda 24 saat hastaneden ayrılmamıştı.