Mehmet Ali Erbil'den eski eşleriyle ilgili olay itiraf: "Hepsini aynı anda evimde görebilirsiniz çok aldattım ama bazılarının yanında meleğim"
Mehmet Ali Erbil'den eski eşleriyle ilgili olay itiraf! Attığı her adımla yıllardır magazin gündeminden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastalığı nedeniyle bir süredir ekranlardan uzaktı. Evinde düşüp kalça kemiğini kıran ardından da kaçış sendromu hastalığı nükseden Erbil, tedavinin ardından yeniden sevenlerinin karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Yeni bir filmde rol alacak olan ve projede Alzheimer hastası bir babayı oynayan Mehmet Ali Erbil, eski eşlerinden çocuklarına ihanetlerinden yeniden evlilikle ilgili düşüncelerine hakkında ne merak ediliyorsa kendisine yöneltilen her soruya yanıt verdi. İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları...
"HEPSİNİ AYNI ANDA EVİMDE GÖREBİLİRSİNİZ"
Mehmet Ali Erbil'den eski eşleriyle ilgili olay itiraf! Tedavisinden dolayı uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Erbil, Hollywood yapımı bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Başrollerini Tolga Yüce ile paylaştığı 'The Hope/Umut' filminin yönetmen koltuğunda Türk asıllı Amerikalı Sean GK var. Posta'nın haberine göre sette kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Mehmet Ali Erbil bakın neler anlattı.
Dönem dönem linç ediliyorsunuz. Bu size ne hissettiriyor?
Alıştım artık çabuk sindiriyorum. Yıllardır yaşıyorum bunu. Canlı yayınlarda başıma neler geldi… Bunların üstesinden gelen tek insanım. Dünyada da tekim. Mehmet Ali Erbil halen Mehmet Ali Erbil. Beni sevenler hâlâ karşılaşınca 'parmaktan sonra' yapar.
KEŞKE İMKANIM OLSAYDI DA ÇOCUKLARIMIN ANNELERİNE BEŞER EV VERSEYDİM
İki kızınız var. Zor mu kız babası olmak?
Bana hiç o zorluğu göstermediler; kızlarım çok düzgün ve asil. Bir kere problem yaşatmadılar bize. Çok kültürlü, donanımlı anneleri var; bunu annelerine borçluyum. Nergis Hanım, Tuğba Hanım, Muhsine Hanım çok değerli benim için. Keşke imkanım olsaydı da beşer ev verebilseydim hepsine. Ben bilmezdim ama ilk eşim bankada kaç param var bilirdi. Düşünebiliyor musunuz, nasıl müthiş bir güven ve sevgi… Biz boşanalı 40 yıl oldu ama ben hastalandığımda 24 saat hastaneden ayrılmamıştı.
Demek ki eşlerinizi çok yaralamamışsınız. Kadınlar kolay affetmez çünkü…
Yok, hiçbir zaman ses tonumu bile yükseltmedim ben. Ben bir kadına asla saygısızlık yapmam. Evime yemeğe geldiğinizde üç-dört eski eşimi aynı sofrada görebilirsiniz. Bu bir güzelliktir. Hiçbiriyle kavgalı değiliz. Hanımlar arasında da çocuklar arasında da hiç kutuplaşma yok. Ülkede bile bu birlik yok. Tüm eşlerim de diğer çocuklarımı kendi yavruları gibi sever sayarlar. Onları yetiştirmeye çalışırlar. Bu örnek olmalı. Ben örnek bir baba ve kocayım. Dört evlilik geçirdim, hiçbir eşime elimi kaldırmadım, sesimi yükseltmedim.