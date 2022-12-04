Defne Samyeli 'kaç yaşında?' dedirten pozlar! Derin göğüs dekolteli deri elbisesiyle olay! Kızı Deren Talu ile Sinan Akçıl kayıtsız kalamadı
Defne Samyeli 'kaç yaşında?' dedirten pozlar! Derin göğüs dekolteli deri elbisesiyle olay! Kızı Deren Talu ile Sinan Akçıl o görüntüye kayıtsız kalamadı. Son günlerde Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Defne Samyeli Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Dün gece sahne alan ve deri elbise tercihiyle dikkat çeken Samyeli'nin peş peşe paylaştığı fotoğrafları görenler, "Defne Samyeli kaç yaşında?" sorusunu sormadan geçemedi.
04.12.2022 11:26 - Son Güncelleme: 04.12.2022 11:31
"DEFNE SAMYELİ KAÇ YAŞINDA?"
Defne Samyeli 'kaç yaşında?' dedirten pozlar! Derin göğüs dekolteli deri elbisesiyle olay! Kızı Deren Talu ile Sinan Akçıl kayıtsız kalamadı, yorumu yapıştırdı.
Ailesinin ilk çocuğu olarak hayata 'merhaba' diyen Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Suhan kendisinden 1 yıl sonra dünyaya geldi. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan Defne Samyeli hem sunucu, hem oyuncu hem de şarkıcı.
Defne Samyeli'nin deri elbisesiyle verdiği bu poza kızı Deren Talu ve Sinan Akçıl'dan yorum gecikmedi.