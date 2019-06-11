Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk görüntü! Hastane odasında kutlama yaptı!
Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, 7 aydır hastanede tedavi görüyor. Aylardır görüntülenemeyen Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüsü ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil'in keyifli halleri hayranlarını bir hayli mutlu etti. Peki, Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nedir? İşte detaylar...
Yedi aydır hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüsü ortaya çıktı. Erbil, hasta odasında kuaförü ve aynı zamanda çok yakın arkadaşı olan şarkıcı Ercan Avşar'ın doğum gününü kutladı.
MEHMET ALİ ERBİL'İN AYLAR SONRAKİ HALİ
236 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, ilk kez hem fotoğraf hem de video çekilmesine izin verdi. Erbil, hastaneye yattığından beri yanından ayrılmayan yakın dostu Ercan Avşar'ın doğum gününü kutladı. Ercan Avşar'da bu keyifli anları sosyal medyasında paylaştı.
Sağlığına kavuşan ünlü şovmenin eğlenceli halleri kameralara böyle yansıdı. Aynı zamanda şarkıcılık yapan Ercan Avşar'ın seslendirip meşhur ettiği "Happy de Birth Day To You" şarkısı eşliğinde pastayı kesen ikilinin neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Bir hayli keyifli olan ünlü komedyeni görenler 'Mehmet Ali Erbil eskisinden daha neşeli' yorumunda bulundu.
MEHMET ALİ ERBİL'İN HASTALIĞI NEDİR?
Normal şartlarda herhangi bir sorunu olmayan hastalarda kişilerde halinde seyreden bu hastalıkta en belirgin özellik, vücuttaki kılcal damarlarda geçirgenliğin artması ve buna bağlı olarak kanın sıvı kısmının ve makromoleküllerin bazılarının damar dışına sızmasıdır.
Kılcal damarlarda bu ani sorunu yaratan mekanizmanın ne olduğu henüz tam olarak ortaya konamamıştır ancak immün sistemde yani vücudun savunma sistemindeki bir bozukluğun bu duruma sebep olduğu düşünülmektedir. Damar dışına sıvı sızması hem damar içindeki kan miktarının azalmasına hem de göğüs, karın, kalp zarı gibi vücut boşluklarında sıvı birikmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte yaygın ödem oluşumu da söz konusudur. Bu sıvı dağılımındaki ani ve sağlıksız değişim elektrolit seviyelerinin de bozulmasına neden olur