Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk görüntü! Hastane odasında kutlama yaptı!

Kılcal damarlarda bu ani sorunu yaratan mekanizmanın ne olduğu henüz tam olarak ortaya konamamıştır ancak immün sistemde yani vücudun savunma sistemindeki bir bozukluğun bu duruma sebep olduğu düşünülmektedir. Damar dışına sıvı sızması hem damar içindeki kan miktarının azalmasına hem de göğüs, karın, kalp zarı gibi vücut boşluklarında sıvı birikmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte yaygın ödem oluşumu da söz konusudur. Bu sıvı dağılımındaki ani ve sağlıksız değişim elektrolit seviyelerinin de bozulmasına neden olur