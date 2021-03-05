Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili bomba itiraf! 'Seni yüzleştireceğim' diyen Yasemin Bozkurt meğer yıllar önce...

Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili bomba itiraf! 'Seni yüzleştireceğim' diyen Yasemin Bozkurt meğer yıllar önce ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile annesi Yurdagül Eken'i barıştıran isim olmuş. "Yasemin'in Penceresi" programı ile hafızalara kazınan sunucu Yasemin Bozkurt, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Yasemin Bozkurt'un Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili itirafı ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

05.03.2021 17:48 - Son Güncelleme: 05.03.2021 18:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





