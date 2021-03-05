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Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili bomba itiraf! 'Seni yüzleştireceğim' diyen Yasemin Bozkurt meğer yıllar önce...

Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili bomba itiraf! 'Seni yüzleştireceğim' diyen Yasemin Bozkurt meğer yıllar önce ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile annesi Yurdagül Eken'i barıştıran isim olmuş. "Yasemin'in Penceresi" programı ile hafızalara kazınan sunucu Yasemin Bozkurt, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Yasemin Bozkurt'un Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili itirafı ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

05.03.2021 17:48 - Son Güncelleme: 05.03.2021 18:30
Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili bomba itiraf! 'Seni yüzleştireceğim' diyen Yasemin Bozkurt meğer yıllar önce...

Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili bomba itiraf! "Yasemin'in Penceresi" programıyla hafızalara kazınan Yasemin Bozkurt, "Lerzan'la Çok Mutlu" programına konuk oldu. Sunucu Bozkurt, Mehmet Ali Erbil ve yıllarca küs kaldığı annesi hakkında sözleriyle dikkat çekti.

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Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili bomba itiraf! 'Seni yüzleştireceğim' diyen Yasemin Bozkurt meğer yıllar önce...

Bozkurt, "Mehmet Ali Erbil programıma konuk olduğunda annesiyle beş yıldır konuşmuyordu. Annesi ikinci kez evlendiği için onunla konuşmuyormuş. Programıma geldiğinde 'seni yüzleştireceğim' dediğimde, 'Gelecek kişi annemse stüdyoyu terk ederim' dedi. Ama daha sonra annesi stüdyoya girince birbirlerine sarılıp hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Böylece onları ben barıştırmış oldum." dedi.

Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili bomba itiraf! 'Seni yüzleştireceğim' diyen Yasemin Bozkurt meğer yıllar önce...

İşte annesine benzerliği ile dikkat çeken Mehmet Ali Erbil başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili bomba itiraf! 'Seni yüzleştireceğim' diyen Yasemin Bozkurt meğer yıllar önce...

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Mehmet Ali Erbil ve annesiyle ilgili bomba itiraf! 'Seni yüzleştireceğim' diyen Yasemin Bozkurt meğer yıllar önce...
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