Arka Sokaklar’ın Suat’ıydı ortadan kayboldu bir de şimdi görün! Her yerden elini eteğini çeken Figen Evren şimdilerde...

ARKA SOKAKLARIN SUAT'I ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Suat Çoban karakterine hayat veren Figen Evren, şu sıralar herhangi bir projede yer almıyor. Dinlemek istediğini söyleyen Evren, Asos'ta yaşıyor. Bir süre daha ekranda yer almak istemeyen Evren'in son hali ortaya çıktı. İşte başta Figen Evren olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.