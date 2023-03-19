Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'den bomba kare! Yıllar öncesine gitti: "Annemle babamın kıyafetleri şaka mı?"
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'den bomba kare! Yıllar öncesine gitti, "Annemle babamın kıyafetleri şaka mı" notlu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İlk eşi Muhsine Şehnaz ile ikinci kez evlenen Mehmet Ali Erbil ikinci evliliğini Nergis Kumbasar, üçüncü evliliğini Sedef Altuntaş ve son evliliğini ise Tuğba Coşkun ile gerçekleştirdi. Bu evliliklerden Sezin, Yasmin ve Ali Sadi adında 3 evlada sahip olan Mehmet Ali Erbil'in iki numara olan kızı Yasmin Erbil sık sık magazin gündeminde yerini alıyor. Yasmin Erbil Instagram'dan anne ve babasının yıllar önceki halini paylaşınca olanlar oldu.
19.03.2023 09:15 - Son Güncelleme: 19.03.2023 09:23
"ANNEMLE BABAMIN KIYAFETLERİ ŞAKA MI?"
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'den bomba kare! Yıllar öncesine gitti o fotoğraf kısa sürede gündem oldu.
İkinci evliliğini Nergis Kumbasar, üçüncü evliliğini Sedef Altuntaş ve son evliliğini ise Tuğba Coşkun ile gerçekleştiren Mehmet Ali Ebil'in bu evliliklerden Sezin, Yasmin ve Ali Sadi adında 3 evladı var