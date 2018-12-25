Meghan Markle'ın kaç aylık hamile olduğu sır gibi gizleniyor! Hamileliği ile ilgili şaşırtan iddia
Meghan Markle'ın kaç aylık hamile olduğu kelimenin tam anlamıyla bir sır gibi saklanıyor. Ama dikkatli gözler bu ayrıntıyı atlamadı.
25 Aralık 2018 Salı, 18:13:14
Güncelleme: 18:22:57
İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle'ın hamileliği gündeme bomba gibi düştü. Sonra da gözler bebeğin ne zaman doğacağına çevrildi.
Çünkü farklı bir durum vardı ortada. Yapılan resmi açıklamada Meghan Markle ve Prens Harry'nin ilk bebeklerini beklediği duyurulmuştu. Bebeğin doğum zamanı için ise 2019'un ilkbahar ayları denilmişti.
İşte açıklamanın bu kısmı pek çok kişinin kafasında soru işaretleri oluşmasına yol açtı. Çünkü ailenin diğer gelini Kate Middleton'ın her üç çocuğunda da hamileliğin kaç aylık olduğu ve bebeğin ne zaman dünyaya geleceği daha belirgin tarihlerle açıklanıyordu.
Bu kez durum değişikti. Çünkü Markle'ın kaç aylık hamile olduğu ve bebeğin doğum tarihi yaklaşık olarak bile açıklanmıyordu.
Ama güzellik uzmanları pek çok kişinin fark edemediği o ayrıntıyı atlamadı. Onlara göre Markle'ın bebeği açıklanan zamandan yani 2019'un ilkbahar aylarından çok daha önce dünyaya gelebilir. Bu sırrı ele veren de Markle'ın saçları oldu.