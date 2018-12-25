Meghan Markle'ın kaç aylık hamile olduğu sır gibi gizleniyor! Hamileliği ile ilgili şaşırtan iddia

İşte açıklamanın bu kısmı pek çok kişinin kafasında soru işaretleri oluşmasına yol açtı. Çünkü ailenin diğer gelini Kate Middleton'ın her üç çocuğunda da hamileliğin kaç aylık olduğu ve bebeğin ne zaman dünyaya geleceği daha belirgin tarihlerle açıklanıyordu.