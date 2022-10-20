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Haberler Magazin Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... O davada ameliyat olduğu için duruşmaya katılamayan ünlü şovmen hakkında karar!

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... O davada ameliyat olduğu için duruşmaya katılamayan ünlü şovmen hakkında karar!

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... O davada ameliyat olduğu için duruşmaya katılamayan ünlü şovmen hakkında yeni karar çıktı. Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmuyor! Ece Ronay, cinsel içerikli mesajlar atarak kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği Mehmet Ali Erbil'e dava açmıştı... Sunucu Mehmet Ali Erbil'in 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı taciz davasında Ece Ronay duruşmada hazır bulundu. Apandisit ameliyatı olduğu için duruşmaya katılamayan Mehmet Ali Erbil'in mazeretini mahkeme kabul etti ancak yeniden yeniden zorla getirme emri verdi. İşte detaylar...

20.10.2022 16:59 - Son Güncelleme: 20.10.2022 16:59
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalamıştı... O davada ameliyat olduğu için duruşmaya katılamayan ünlü şovmen hakkında karar!

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... O davada ameliyat olduğu için duruşmaya katılamayan ünlü şovmen hakkında yeni karar çıktı.

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Mehmet Ali Erbil hakkında Ece Ronay’dan bomba paylaşımlar! Taciz mesajlarını ifşa etmişti şimdi de: Kızınızdan küçük kızları...

Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Mehmet Ali Erbil, 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalamıştı... O davada ameliyat olduğu için duruşmaya katılamayan ünlü şovmen hakkında karar!

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya geçtiğimiz gün apandisit ameliyatı olan sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, müşteki Ece Ronay Bilir ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanık Mehmet Ali Erbil'in avukatının celse arasında sanığın bir hafta raporlu olduğuna dair dilekçe sunduğunu tutanağa geçirdi.

Mehmet Ali Erbil hakkında Ece Ronay’dan bomba paylaşımlar! Taciz mesajlarını ifşa etmişti şimdi de: Kızınızdan küçük kızları...

ECE RONAY GERİ ADIM ATMIYOR

Duruşmada söz alan müşteki Ece Ronay Bilir, Mehmet Ali Erbil'den şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Müşteki avukatı Ali Furkan Tatlı ise, "Sanığın sosyal medya platformlarından açmış olduğu canlı yayınlardan anlaşılacağı üzere sağlığı gayet yerindedir" diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil hakkında Ece Ronay’dan bomba paylaşımlar! Taciz mesajlarını ifşa etmişti şimdi de: Kızınızdan küçük kızları...

Sanık Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, "Müvekkilin geçirmiş olduğu ameliyat ve sağlık raporuyla mazeretli olduğu ortadadır" diyerek gelecek celse müvekkilini hazır edeceğini söyledi.

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