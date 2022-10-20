Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... O davada ameliyat olduğu için duruşmaya katılamayan ünlü şovmen hakkında karar!
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... O davada ameliyat olduğu için duruşmaya katılamayan ünlü şovmen hakkında yeni karar çıktı. Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmuyor! Ece Ronay, cinsel içerikli mesajlar atarak kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği Mehmet Ali Erbil'e dava açmıştı... Sunucu Mehmet Ali Erbil'in 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı taciz davasında Ece Ronay duruşmada hazır bulundu. Apandisit ameliyatı olduğu için duruşmaya katılamayan Mehmet Ali Erbil'in mazeretini mahkeme kabul etti ancak yeniden yeniden zorla getirme emri verdi. İşte detaylar...
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... O davada ameliyat olduğu için duruşmaya katılamayan ünlü şovmen hakkında yeni karar çıktı.
Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Mehmet Ali Erbil, 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.
Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya geçtiğimiz gün apandisit ameliyatı olan sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, müşteki Ece Ronay Bilir ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanık Mehmet Ali Erbil'in avukatının celse arasında sanığın bir hafta raporlu olduğuna dair dilekçe sunduğunu tutanağa geçirdi.
ECE RONAY GERİ ADIM ATMIYOR
Duruşmada söz alan müşteki Ece Ronay Bilir, Mehmet Ali Erbil'den şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Müşteki avukatı Ali Furkan Tatlı ise, "Sanığın sosyal medya platformlarından açmış olduğu canlı yayınlardan anlaşılacağı üzere sağlığı gayet yerindedir" diye konuştu.