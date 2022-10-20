Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalamıştı... O davada ameliyat olduğu için duruşmaya katılamayan ünlü şovmen hakkında karar!

Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Mehmet Ali Erbil, 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.