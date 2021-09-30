Vav TV İzle
Haberler Magazin Yıldız Tilbe'nin uluorta kıyafeti düştü bir anda sütyeni ne var ne yoksa göründü! Hiç bir şey yokmuş gibi...

Yıldız Tilbe'nin uluorta kıyafeti düştü bir anda sütyeni ne var ne yoksa göründü! Hiç bir şey yokmuş gibi...

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gece Harbiye'de sahne aldı. Güçlü sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla seyircisine unutulmaz bir gece yaşatan Tilbe, konser sırasında dikkat çeken bir harekete imza attı. Dans ederken bir anda kıyafeti açılan Tilbe'nin iç çamaşırı göründü. Apar topar kendisini toplamaya çalışan şarkıcı, kıyafetinin kollarını çıkartarak bağladı.

30.09.2021 09:00 - Son Güncelleme: 30.09.2021 09:04
Yıldız Tilbe’nin uluorta kıyafeti düştü bir anda sütyeni ne var ne yoksa göründü! Hiç bir şey yokmuş gibi...

Önceki akşam Harbiye'de konser veren Yıldız Tilbe, kıyafetinin azizliğine uğradı. Dans ederken bir anda kıyafeti açılan Tilbe'nin iç çamaşırı göründü. Apar topar kendisini toplamaya çalışan şarkıcı, kıyafetinin kollarını çıkartarak bağladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldız Tilbe’nin uluorta kıyafeti düştü bir anda sütyeni ne var ne yoksa göründü! Hiç bir şey yokmuş gibi...

Yıldız Tilbe de sahnede talihsiz bir olay yaşadı.

Yıldız Tilbe’nin uluorta kıyafeti düştü bir anda sütyeni ne var ne yoksa göründü! Hiç bir şey yokmuş gibi...

Çılgın danslarıyla tanınan şarkıcı, sahneye tasarım renkli pantolonu ve turuncu büstiyeri ile sahneye çıkınca olanlar oldu.

Yıldız Tilbe’nin uluorta kıyafeti düştü bir anda sütyeni ne var ne yoksa göründü! Hiç bir şey yokmuş gibi...

Bir ara zıplayarak dans eden Tilbe'nin büstiyeri aşağı kaydı ve iç çamaşırı göründü.

Yıldız Tilbe’nin uluorta kıyafeti düştü bir anda sütyeni ne var ne yoksa göründü! Hiç bir şey yokmuş gibi...

Bir anda panikleyen Tilbe, apar topar büstiyerin kollarını çıkartarak göğüs kısmında bağladı. Tilbe'nin o hallerini gören izleyiciler ise gülmekten kendini alıkoyamadı.

SON DAKİKA