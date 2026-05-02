TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; oyuncu Bestemsu Özdemir, eski basketbolcu eşi Ersin Görkem ve 3 aylık bebekleri Sarp Marco ile önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla bir kafede oturan Özdemir, oğlu Sarp Marco huysuzlanınca eşinin desteğiyle rahat bir nefes aldı. Ersin Görkem, sohbeti bölünmesin diye bebeği Cihangir sokaklarında gezdirerek sakinleştirdi.
"BEN NEREYE O ORAYA"
Flaşların patlamasıyla eşini yanına çağıran Bestemsu Özdemir, ailesiyle birlikte mutluluk pozu verdi. Ünlü oyuncu, annelik ve kariyer dengesine dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Marco büyümeye devam ediyor; ben nereye, o oraya... Her şey yolunda, çalışmaya da devam ediyorum" dedi. Sosyal medyada bu kareler, Ersin Görkem'in aktif babalık desteği nedeniyle "örnek aile" yorumlarıyla karşılandı.
MODERN EBEVEYNLİĞİN CİHANGİR YANSIMASI
Bestemsu Özdemir'in "ben nereye, o oraya" yaklaşımı, yeni nesil annelik trendinin bir yansıması. Kariyer ve çocuk dengesini kurmaya çalışan oyuncunun, eşinden aldığı bu güçlü destek gerçek bir aile dayanışması olarak okunuyor. Bu uyumlu tavır, çifti magazin dünyasında örnek gösterilen isimler arasına taşıyor.
"BEBEKLER ÜŞÜMEZ" POLEMİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE
Bestemsu Özdemir'in Cihangir'deki pusetli turu, akıllara geçtiğimiz hafta katıldığı bir programdaki çok konuşulan açıklamalarını getirdi. Aslı Şafak'la İşin Aslı isimli programa konuk olan ünlü oyuncu, "Bebekler üşümüyor" çıkışıyla magazin gündemine damga vurmuştu.
Özdemir, "Ben zıbınla gezdiriyorum bu havada. Bacakları çıplak kolları çıplak, evde atletle geziyor. Ben de kendi annemle savaş verdim. Gelip bebeğimin üstünü örtenler... Örtmeyin arkadaşım ya! Herkes kendi çocuğundan sorumlu. Rica ediyorum kimse çocuğumun üstünü örtmesin. Benim çocuğum ya ben doğurdum ve istemiyorum. Doktorum da beni destekliyor. Üşümüyor çocuklar" demişti.
SÖZLERİNİN ARKASINDA
Bestemsu Özdemir daha sonra ise oğlu Sarp Marco ile bir etkinliğe katılmış ve "Bir sürü şey okudum" şeklinde konuşarak fikrinin arkasında durduğunu belirtmişti.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Özdemir'in bu açıklamaları dijital dünyada büyük bir tartışma başlattı. İşte sosyal medyada öne çıkan iki farklı görüş:
MERAK EDİLENLER
Bestemsu Özdemir'in bebeği kaç aylık?
Ünlü oyuncunun oğlu Sarp Marco şu an 3 aylık.
Bestemsu Özdemir'in eşi kim?
Özdemir, eski basketbolcu Ersin Görkem ile evlidir.
Bestemsu Özdemir oyunculuğu bıraktı mı?
Hayır, Özdemir yaptığı açıklamada "çalışmaya da devam ediyorum" diyerek kariyerine ara vermediğini belirtti.
ERSİN GÖRKEM KİMDİR?
8 Ekim 1977 Ankara doğumlu olan 1.97 boyundaki Görkem, 1998-2015 yılları arasında Türk basketboluna damga vurmuş profesyonel bir isimdir.
Forvet pozisyonunda sergilediği performans ve özellikle savunma yeteneğiyle tanınan Ersin Görkem, kariyeri boyunca şu önemli takımlarda forma giymiştir:
2015 yılında aktif spor kariyerini noktalayan eski milli basketbolcu, 2025 yılında ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir ile hayatını birleştirmişti.
