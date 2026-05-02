Sarp Marco huysuzlanınca babası devreye girdi! Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem’in Cihangir sokaklarında tatlı telaşı...

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, 3 aylık bebeği Sarp Marco ile Cihangir'de objektiflere yansırken, minik Marco'nun huysuzlanmasıyla yaşanan tatlı telaş eşi Ersin Görkem'in hamlesiyle çözüldü. Ailece verdikleri mutluluk pozu ve Özdemir'in çalışma hayatına dair açıklamaları gündem oldu.

BESTEMSU ÖZDEMİR VE ERSİN GÖRKEM CİHANGİR’DE

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; oyuncu Bestemsu Özdemir, eski basketbolcu eşi Ersin Görkem ve 3 aylık bebekleri Sarp Marco ile önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla bir kafede oturan Özdemir, oğlu Sarp Marco huysuzlanınca eşinin desteğiyle rahat bir nefes aldı. Ersin Görkem, sohbeti bölünmesin diye bebeği Cihangir sokaklarında gezdirerek sakinleştirdi.

BESTEMSU ÖZDEMİR: BEN NEREYE O ORAYA

"BEN NEREYE O ORAYA"

Flaşların patlamasıyla eşini yanına çağıran Bestemsu Özdemir, ailesiyle birlikte mutluluk pozu verdi. Ünlü oyuncu, annelik ve kariyer dengesine dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Marco büyümeye devam ediyor; ben nereye, o oraya... Her şey yolunda, çalışmaya da devam ediyorum" dedi. Sosyal medyada bu kareler, Ersin Görkem'in aktif babalık desteği nedeniyle "örnek aile" yorumlarıyla karşılandı.

MODERN EBEVEYNLİĞİN CİHANGİR YANSIMASI

MODERN EBEVEYNLİĞİN CİHANGİR YANSIMASI

Bestemsu Özdemir'in "ben nereye, o oraya" yaklaşımı, yeni nesil annelik trendinin bir yansıması. Kariyer ve çocuk dengesini kurmaya çalışan oyuncunun, eşinden aldığı bu güçlü destek gerçek bir aile dayanışması olarak okunuyor. Bu uyumlu tavır, çifti magazin dünyasında örnek gösterilen isimler arasına taşıyor.

BEBEKLER ÜŞÜMEZ POLEMİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

"BEBEKLER ÜŞÜMEZ" POLEMİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Bestemsu Özdemir'in Cihangir'deki pusetli turu, akıllara geçtiğimiz hafta katıldığı bir programdaki çok konuşulan açıklamalarını getirdi. Aslı Şafak'la İşin Aslı isimli programa konuk olan ünlü oyuncu, "Bebekler üşümüyor" çıkışıyla magazin gündemine damga vurmuştu.

BESTEMSU ÖZDEMİR: BEN ZIBINLA GEZDİRİYORUM

Özdemir, "Ben zıbınla gezdiriyorum bu havada. Bacakları çıplak kolları çıplak, evde atletle geziyor. Ben de kendi annemle savaş verdim. Gelip bebeğimin üstünü örtenler... Örtmeyin arkadaşım ya! Herkes kendi çocuğundan sorumlu. Rica ediyorum kimse çocuğumun üstünü örtmesin. Benim çocuğum ya ben doğurdum ve istemiyorum. Doktorum da beni destekliyor. Üşümüyor çocuklar" demişti.

BESTEMSU ÖZDEMİR SÖZLERİNİN ARKASINDA

SÖZLERİNİN ARKASINDA

Bestemsu Özdemir daha sonra ise oğlu Sarp Marco ile bir etkinliğe katılmış ve "Bir sürü şey okudum" şeklinde konuşarak fikrinin arkasında durduğunu belirtmişti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Özdemir'in bu açıklamaları dijital dünyada büyük bir tartışma başlattı. İşte sosyal medyada öne çıkan iki farklı görüş:

  • Destekleyenler: "Kesinlikle haklı, biz bebekleri kat kat giydirerek bağışıklıklarını bitiriyoruz. Avrupa'da kışın bebekler açık havada uyutuluyor."
  • Eleştirenler: "3 aylık bebek bu, savunmasız. 'Ben doğurdum' demekle olmuyor, o havada zıbınla bebek mi gezdirilir? Farklı olacağız diye çocukları hasta edecekler."
BESTEMSU ÖZDEMİR HAKKINDA MERAK EDİLENLER

MERAK EDİLENLER

Bestemsu Özdemir'in bebeği kaç aylık?

Ünlü oyuncunun oğlu Sarp Marco şu an 3 aylık.

Bestemsu Özdemir'in eşi kim?

Özdemir, eski basketbolcu Ersin Görkem ile evlidir.

Bestemsu Özdemir oyunculuğu bıraktı mı?

Hayır, Özdemir yaptığı açıklamada "çalışmaya da devam ediyorum" diyerek kariyerine ara vermediğini belirtti.

ERSİN GÖRKEM KİMDİR?

ERSİN GÖRKEM KİMDİR?

8 Ekim 1977 Ankara doğumlu olan 1.97 boyundaki Görkem, 1998-2015 yılları arasında Türk basketboluna damga vurmuş profesyonel bir isimdir.

Forvet pozisyonunda sergilediği performans ve özellikle savunma yeteneğiyle tanınan Ersin Görkem, kariyeri boyunca şu önemli takımlarda forma giymiştir:

  • Galatasaray
  • Darüşşafaka
  • Banvit
  • Trabzonspor

2015 yılında aktif spor kariyerini noktalayan eski milli basketbolcu, 2025 yılında ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir ile hayatını birleştirmişti.