Meghan Markle'a 'piyango' vurdu! Düşes Meghan Markle'a dudak uçuklatan teklif...
Meghan Markle'ın şansı bir döndü tam döndü! Kendisini şöhrete kavuşturan, aynı zamanda Prens Harry'nin de dikkatini çekmesini sağlayan Suits dizisinin yapımcılarından Düşes Meghan Markle'a dudak uçuklatan bir teklif geldi.
10 Ocak 2019 Perşembe, 22:05:18
Güncelleme: 22:17:09
Gün geçmiyor ki İngiliz kraliyet ailesinden yeni bir haber düşmesin manşetlere... Merak edilen hayatlarıyla kraliyet gelinleri adeta gündem olmak için birbirleriyle yarışıyorlar...
Hayatı bir peri masalına dönüşen kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle'ın şansı bir döndü pir döndü.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre dizinin yapımcıları, Suits dizisinde iki dakikadan az bir süre rol alması karşılığında Markle'a 2 ile 6 milyon dolar arasında ücret teklif etti.
Yapımcılar, Markle'ın, dizide canlandırdığı Rachel Zane karakterine çok kısa bir süre için yeniden hayat vermesini istedi.
Yapımcılar, eğer isterse kendisine önerilen paranın bir yardım kuruluşuna bağışlanabileceğini de söyledi.