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Meghan Markle ve Prens Harry'nin sırları bir bir ifşa oluyor: Üzüntüden kahrolmuş

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ülkeden ayrılmalarının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen çok konuşulan çift hayatları Finding Freedom adlı kitapta anlatılıyor. İşte o kitaptan bir detay daha gün yüzüne çıktı.

11.09.2020 18:17 - Son Güncelleme: 11.09.2020 18:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





