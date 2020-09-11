Haberler
Galeri
Magazin
Meghan Markle ve Prens Harry'nin sırları bir bir ifşa oluyor: Üzüntüden kahrolmuş
Meghan Markle ve Prens Harry'nin sırları bir bir ifşa oluyor: Üzüntüden kahrolmuş
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ülkeden ayrılmalarının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen çok konuşulan çift hayatları Finding Freedom adlı kitapta anlatılıyor. İşte o kitaptan bir detay daha gün yüzüne çıktı.
11.09.2020 18:17
- Son Güncelleme: 11.09.2020 18:17
KASIRGA DİNMEDİ
Fakat arkalarında bıraktıkları kasırga bitmek bilmedi. Çift hakkında kısa bir süre önce piyasaya çıkan Finding Freedom adlı kitap da bu etkileri artırıyor.
YENİ İDDİALAR
Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın kaleme aldığı kitapta Prens Harry'nin ailesindeki son günlerine dair bugüne kadar bilinmeyen gerçekler de gözler önüne seriliyor.
ASIK YÜZÜNÜN NEDENİ
İki yazar kitapta, mart ayının 31'inde resmi olarak aileden ayrılan Prens Harry'nin son dönemdeki asık yüzünün nedeni hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.
YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA
Aslında bir süredir bütün ailenin bir araya geldiği etkinliklerde Prens Harry'nin asık suratı dikkat çekiyordu. Eşi Meghan Markle'ın sürekli gülümsemesine rağmen, Prens'in yüzünden düşen kelimenin tam anlamıyla bin parçaydı. Özellikle de son etkinliklerde.
DUYGUSAL ÇELİŞKİLER
Aslında bu bir noktaya kadar herkesin tahmin ettiği bir durum. Doğup büyüdüğü ve bütün hayatını geçirdiği aile ortamından ve ülkesinden ayrılan Prens'in duygusal gelgitler içinde olması birçok kişiye göre normal.