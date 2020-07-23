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Meghan Markle ve Prens Harry'in saraydan kaçışı sonrası sıra dışı talep: Koronavirüs testi yaptırsınlar!

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Kısa bir süre mnce çiftin aileden ayrıldıklarından bu yana evliliklerinde çatırdamalar başladığı iddia edilmişti. Bu haberlerin aksine doğum gününü eşi ve çocuğuyla kutlamak isteyen Meghan Markle'ın kutlamalar için sıra dışı bir istekte bulunduğu ortaya çıktı.

23.07.2020 11:23 - Son Güncelleme: 23.07.2020 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





