Meghan Markle ve Prens Harry'in saraydan kaçışı sonrası sıra dışı talep: Koronavirüs testi yaptırsınlar!
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Kısa bir süre mnce çiftin aileden ayrıldıklarından bu yana evliliklerinde çatırdamalar başladığı iddia edilmişti. Bu haberlerin aksine doğum gününü eşi ve çocuğuyla kutlamak isteyen Meghan Markle'ın kutlamalar için sıra dışı bir istekte bulunduğu ortaya çıktı.
HER GÜN YENİ BİR İDDİA
Resmi ayrılık işlemleri 31 Mart'ta tamamlanan çift bebekleri Archie ile birlikte yeni hayatlarını kurmaya çalışıyor. O süreçten sonra da birkaç kez Los Angeles'ta objektiflere takılan Prens Harry ve Meghan Markle, eskisine oranla biraz daha gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor. Ama bununla birlikte haklarında her gün birbirinden ilginç iddialar ortaya atılıyor.