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Meghan Markle ve Prens Harry'in saraydan kaçışı sonrası sıra dışı talep: Koronavirüs testi yaptırsınlar!

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Kısa bir süre mnce çiftin aileden ayrıldıklarından bu yana evliliklerinde çatırdamalar başladığı iddia edilmişti. Bu haberlerin aksine doğum gününü eşi ve çocuğuyla kutlamak isteyen Meghan Markle'ın kutlamalar için sıra dışı bir istekte bulunduğu ortaya çıktı.

23.07.2020 11:23 - Son Güncelleme: 23.07.2020 11:33
Meghan Markle ve Prens Harry'in saraydan kaçışı sonrası sıra dışı talep: Koronavirüs testi yaptırsınlar!

HER GÜN YENİ BİR İDDİA
Resmi ayrılık işlemleri 31 Mart'ta tamamlanan çift bebekleri Archie ile birlikte yeni hayatlarını kurmaya çalışıyor. O süreçten sonra da birkaç kez Los Angeles'ta objektiflere takılan Prens Harry ve Meghan Markle, eskisine oranla biraz daha gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor. Ama bununla birlikte haklarında her gün birbirinden ilginç iddialar ortaya atılıyor.

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Meghan Markle ve Prens Harry'in saraydan kaçışı sonrası sıra dışı talep: Koronavirüs testi yaptırsınlar!

BÜYÜK GÜN 4 AĞUSTOS
Meghan Markle'ın adının karıştığı en yeni iddia ise 4 Ağustos'daki doğum günü kutlamalarıyla ilgili.

Meghan Markle ve Prens Harry'in saraydan kaçışı sonrası sıra dışı talep: Koronavirüs testi yaptırsınlar!

FARKLI BİR PLAN
Öne sürülenlere göre Markle, doğum gününü bir süredir yaşadıkları Los Angeles'ın dışında kutlamak istiyor.

Meghan Markle ve Prens Harry'in saraydan kaçışı sonrası sıra dışı talep: Koronavirüs testi yaptırsınlar!

MEKAN DEĞİŞTİRMEK İYİDİR
Yakın bir arkadaşının İngiliz Daily Mail gazetesine anlattığına göre Markle, 39'uncu yaşına, eşi, oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığı Tyler Perry'nin lüks malikanesinde değil başka bir yerde girmeyi planlıyor.

Meghan Markle ve Prens Harry'in saraydan kaçışı sonrası sıra dışı talep: Koronavirüs testi yaptırsınlar!

BİR ŞARTI VAR
Bunun için aklında olan yer ise Santa Barbara'nın biraz dışındaki Montecito. Markle yeni yaşını burada eşi Prens Harry, oğlu Archie ve yakın arkadaş çevresiyle kutlayacak. Fakat bir şartı var!

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