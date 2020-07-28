Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin sırları bir bir ortaya çıkıyor! Şoke eden sözler: Engerek yılanı!
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce çiftin aileden ayrıldıklarından bu yana evliliklerinde çatırdamalar başladığı iddia edilmişti. Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan yeni bir kitap İngiltere'nin gündeminde. Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitapta Meghan'ın bir arkadaşına dayanılarak belirtilene göre Prens Harry ve Meghan Markle bazı saray çalışanlarını "engerek yılanına" benzeterek çok hain olduklarını düşünüyordu.
Dünyanın en çok ilgi çeken ailesinin genç kuşağından Prens William, eşi Kate Middleton ve Prens Harry, bir dönem dünyanın en uyumlu üçlüsü olarak gösteriliyordu. Daha sonra aralarına Meghan Markle katıldı. O dönemde herkes iki kardeş ve eşlerinden "muhteşem dörtlü" diye söz ediyordu. Onların, ailenin eskiyen yüzünü iyice yenileyeceği ve bazı kesimlerde aileye yönelen antipatiyi azaltacağı umuluyordu.
ASIL SORUN KARDEŞLERDE
Ama durumun pek de öyle "iki gelinin anlaşamamasından" kaynaklanmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Gerilim William ile Harry arasındaydı aslında. O süreçte William'ın, kardeşini evlilik için acele etmemesi konusunda uyardığı ve Harry'nin de bundan hoşlanmadığı haberleri basına yansıdı. Bu işin sonu da Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ve oğlu Archie'yi de alıp ABD'ye yerleşmesine kadar uzandı.