Haberler Galeri Magazin Meghan Markle ve Prens Harry çiftine doğum günü sürprizine tepki: Meghan düşes falan değil!

Meghan Markle ve Prens Harry çiftine doğum günü sürprizine tepki: Meghan düşes falan değil!

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ancak bu kez konuşulmasının nedeni doğum günü nedeniyle Kraliyet'ten kendisi için yayınlanan mesajlar. 39 yaşına giren Meghan Markle için yayınlanan doğum günü mesajlarına kullanılan ifadeler tepki topladı.

04.08.2020 16:00 - Son Güncelleme: 04.08.2020 16:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





