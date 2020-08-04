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Meghan Markle ve Prens Harry çiftine doğum günü sürprizine tepki: Meghan düşes falan değil!

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ancak bu kez konuşulmasının nedeni doğum günü nedeniyle Kraliyet'ten kendisi için yayınlanan mesajlar. 39 yaşına giren Meghan Markle için yayınlanan doğum günü mesajlarına kullanılan ifadeler tepki topladı.

04.08.2020 16:00 - Son Güncelleme: 04.08.2020 16:00
Meghan Markle ve Prens Harry çiftine doğum günü sürprizine tepki: Meghan düşes falan değil!

KUTLAMA MESAJLARI
4 Ağustos'ta 39 yaşına giren Markle, ABD'deki yeni hayatında doğum gününü nasıl kutlayacak bilinmez ama geride bıraktığı Londra'daki ailesinden sosyal medya üzerinden kutlama mesajları aldı.

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Meghan Markle ve Prens Harry çiftine doğum günü sürprizine tepki: Meghan düşes falan değil!

RESMİ HESAPLARDAN PAYLAŞILDI
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ve ailesinin resmi hesabı olan The Royal Family ve Prens William ile Kate Middleton'ın resmi Instagram hesabı Kensington Royal'den Markle'ın yeni yaşı için mesaj ve fotoğraflar paylaşıldı.

Meghan Markle ve Prens Harry çiftine doğum günü sürprizine tepki: Meghan düşes falan değil!

KRALİÇE'DEN KUTLAMA
Kraliçe'nin hesabında, ikilinin, 2018'de birlikte katıldıkları bir etkinlikte çekilen fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğrafın yanı sıra Markle'a mutlu yıllar dileyen bir mesaj yer aldı.

Meghan Markle ve Prens Harry çiftine doğum günü sürprizine tepki: Meghan düşes falan değil!

PRENS WILLIAM VE MIDDLETON'DAN DA MESAJ
Kensington Royal resmi Instagram hesabından da Markle'ın bir görev sırasında küçük bir kız çocuğuyla konuşurken çekilen bir fotoğrafıyla birlikte, doğum günü mesajı paylaşıldı.

Meghan Markle ve Prens Harry çiftine doğum günü sürprizine tepki: Meghan düşes falan değil!

'SUSSEX DÜŞESİ' UNVANI KULLANILDI
Her iki paylaşımda da Meghan Markle'dan "Sussex Düşesi" diye söz edilmesi dikkat çekti.Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi, Prens de Sussex Dükü unvanını almıştı.

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