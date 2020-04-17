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Meghan Markle ve Prens Harry 45 gün sonra ortaya çıktı! Güvenlik kamerasına takılan çifti bakın ne yapıyor...

Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan Markle, İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti, 45 gün sonra ortaya çıktı. Prens Harry ile Meghan Markle, yeni hayatlarına başladıkları Los Angeles'ta güvenlik kamerasına takıldı! Koronavirüsten etkilenen insanlara yardım elini uzatan Meghan ve Harry'nin sıradan bir vatandaş gibi görünmesi dikkat çekti.

17.04.2020 11:43 - Son Güncelleme: 17.04.2020 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





