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Meghan Markle ve Prens Harry 45 gün sonra ortaya çıktı! Güvenlik kamerasına takılan çifti bakın ne yapıyor...
Meghan Markle ve Prens Harry 45 gün sonra ortaya çıktı! Güvenlik kamerasına takılan çifti bakın ne yapıyor...
Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan Markle, İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti, 45 gün sonra ortaya çıktı. Prens Harry ile Meghan Markle, yeni hayatlarına başladıkları Los Angeles'ta güvenlik kamerasına takıldı! Koronavirüsten etkilenen insanlara yardım elini uzatan Meghan ve Harry'nin sıradan bir vatandaş gibi görünmesi dikkat çekti.
17.04.2020 11:43
- Son Güncelleme: 17.04.2020 12:35
Meghan Markle ve Prens Harry, bu yılın başında kraliyet ailesinden ayrılık kararı verdiklerini sosyal medya hesaplarından açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından da Kanada'nın Vancouver kentine gidip bir süre orada yaşadılar.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çift, mart ayında önceden planlanmış bazı etkinliklere katılmak için Londra'ya geri döndü. Harry ile Meghan'ın aileden resmi ayrılışı ise 31 Mart'ta gerçekleşti. Herkes onların Kanada'ya döndüğünü düşünürken çiftin ABD'nin Los Angeles kentine taşındığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz 9 Mart'ta Londra'daki Commonwealth etkinliğine katılarak İngiliz kraliyet ailesi üyeliğine veda eden Prens Harry ile Meghan Markle, Los Angeles'ta ilk kez görüntülendi.
KAMERAYA TAKILDILAR
Bebekleri Archie'yi de alarak Kanada'nın Vancouver kentinden Los Angeles'a taşıyan Harry ile Meghan, geçen çarşamba günü Los Angeles'ın Batı Hollywood bölgesinde güvenlik kamerasına takıldı.Görünüşe göre çift, koronavirüsten etkilenen insanlara yardım elini uzattı.
GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORLAR
Harry ve Meghan, Batı Hollywood bölgesinde dar gelirli insanların yaşadığı apartmanlarda yiyecek dağıtımına çıktı. Çiftin, Project Angel Food adlı bir yardım kuruluşu için gönüllü olarak çalıştığı belirtildi.