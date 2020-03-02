Meghan Markle neredeyse yalvardı! Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'nden ayrılmışlardı...
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladığı andan itibaren en çok konuşulanlar arasına girdiler. 31 Mart tarihi itibariyle Kraliyet Ailesi'den kesin olarak ayrılacak olan ikilinin geleceği merak konusu. Özellikle nasıl para kazanacakları. Özellikle Meghan Markle ile ilgili ilginç iddialara ortaya atılıyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Meghan Markle, birlikte çalıştığı temsilciye kendisine bir "süper kahraman" rolü bulması için neredeyse yalvardı. İleri sürülenlere göre Markle'ın temsilcisi Nick Collins, bu tür bir rol bulmak için ünlü yapım şirketleriyle görüşmeler yapıyor. Bu arada Disney ile ilgili başka bir iddia da basına yansıdı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre ünlü firmanın Markle ile çalışmak konusundaki planları son derece sınırlı. Disney, son günlerde çok fazla tartışmalı konuların odağında olduğu için Meghan Markle ile çalışmaya çok da sıcak bakmıyor. Adını vermek istemeyen bir film yapımcısı bu konudaki yaklaşımı "Meghan'ın Disney'e, Disney'in Meghan'a olduğundan daha fazla ihtiyacı var" diye konuştu.