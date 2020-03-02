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Meghan Markle neredeyse yalvardı! Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'nden ayrılmışlardı...

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladığı andan itibaren en çok konuşulanlar arasına girdiler. 31 Mart tarihi itibariyle Kraliyet Ailesi'den kesin olarak ayrılacak olan ikilinin geleceği merak konusu. Özellikle nasıl para kazanacakları. Özellikle Meghan Markle ile ilgili ilginç iddialara ortaya atılıyor.

02.03.2020 16:57 - Son Güncelleme: 02.03.2020 17:12
Meghan Markle neredeyse yalvardı! Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'nden ayrılmışlardı...

YALVAR YAKAR İŞ ARIYOR

Dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Meghan Markle ve Prens Harry'nin paralarını nasıl kazanacağı merak edilirken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

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Meghan Markle neredeyse yalvardı! Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'nden ayrılmışlardı...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Meghan Markle, birlikte çalıştığı temsilciye kendisine bir "süper kahraman" rolü bulması için neredeyse yalvardı. İleri sürülenlere göre Markle'ın temsilcisi Nick Collins, bu tür bir rol bulmak için ünlü yapım şirketleriyle görüşmeler yapıyor. Bu arada Disney ile ilgili başka bir iddia da basına yansıdı.

Meghan Markle neredeyse yalvardı! Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'nden ayrılmışlardı...

Markle'ın Disney Şirketi ile yardım amaçlı bir seslendirme için anlaşma imzaladığı ancak şimdi aynı firmanın sahip olduğu Marvel'in çekeceği bir süper kahraman filminde rol almak istediği belirtiliyor. Fakat, haberlere göre Disney bu konuda Markle ile aynı fikirde değil.

Meghan Markle neredeyse yalvardı! Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'nden ayrılmışlardı...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre ünlü firmanın Markle ile çalışmak konusundaki planları son derece sınırlı. Disney, son günlerde çok fazla tartışmalı konuların odağında olduğu için Meghan Markle ile çalışmaya çok da sıcak bakmıyor. Adını vermek istemeyen bir film yapımcısı bu konudaki yaklaşımı "Meghan'ın Disney'e, Disney'in Meghan'a olduğundan daha fazla ihtiyacı var" diye konuştu.

Meghan Markle neredeyse yalvardı! Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'nden ayrılmışlardı...

Markle ile ünlü firmanın birlikte çalışmak için anlaşma imzaladığı haberleri de yalanlandı. Firma yetkilileri "Sadece seslendirme için bir anlaşma yaptık" diye konuştu. Markle'ın temsilcisi aracılığıyla bir dizi Hollywood yapımcısıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.

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