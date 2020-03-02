Meghan Markle neredeyse yalvardı! Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'nden ayrılmışlardı...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Meghan Markle, birlikte çalıştığı temsilciye kendisine bir "süper kahraman" rolü bulması için neredeyse yalvardı. İleri sürülenlere göre Markle'ın temsilcisi Nick Collins, bu tür bir rol bulmak için ünlü yapım şirketleriyle görüşmeler yapıyor. Bu arada Disney ile ilgili başka bir iddia da basına yansıdı.