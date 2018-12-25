Meghan Markle ile Kate Middleton'ın sırrı ortaya çıktı! İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin hileleri

İYİ DURUŞ

Düz ve gevşemiş bir sırt ve zemine paralel çene, kadınlara zarif bir görünüm veren çok küçük ama son derece önemli özelliklerdir. Dik duruş, özellikle topuklu ayakkabıyla çok daha zorken, Kate Middleton bunu her zaman başarıyor.