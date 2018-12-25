Meghan Markle ile Kate Middleton'ın sırrı ortaya çıktı! İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin hileleri
Meghan Markle ile Kate Middletn arasında yaşanan gerginlik her geçen gün büyüyor. Bu sırada İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yaşanan gerginlik ve alınan kararlar gündem olmaya devam ediyor. Attıkları her adım ve giydikleri her kıyafetle kusursuz görünen İngiliz Düşesleri Meghan Markle ile Kate Middleton'da aslında her insan gibi kusursuz değil. Ancak bazı hilelerle her anlarında harika görünmeyi başarıyorlar. İşte Kate ve Meghan'ın güzellik sırları...
25 Aralık 2018 Salı, 13:00:37 Güncelleme: 13:14:12
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