Meghan Markle ile Kate Middleton'ın sırrı ortaya çıktı! İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin hileleri

Meghan Markle ile Kate Middletn arasında yaşanan gerginlik her geçen gün büyüyor. Bu sırada İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yaşanan gerginlik ve alınan kararlar gündem olmaya devam ediyor. Attıkları her adım ve giydikleri her kıyafetle kusursuz görünen İngiliz Düşesleri Meghan Markle ile Kate Middleton'da aslında her insan gibi kusursuz değil. Ancak bazı hilelerle her anlarında harika görünmeyi başarıyorlar. İşte Kate ve Meghan'ın güzellik sırları...

25 Aralık 2018 Salı, 13:00:37 Güncelleme: 13:14:12
Meghan Markle ile Kate Middleton'ın sırrı ortaya çıktı! İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin hileleri

İŞTE MEGHAN VE KATE'İN HİLELERİ

Meghan Markle ile Kate Middleton'ın sırrı ortaya çıktı! İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin hileleri

DOĞAL GÖRÜNÜM

Kraliyet mensupları makyajlarını her zaman minimumda tutuyor, abartıya kaçmıyor. Resmi bir toplantıya da katılsalar, aileleriyle vakit de geçirseler yumuşak tonlardan, nötr rujlardan vazgeçmezler.

Meghan Markle ile Kate Middleton'ın sırrı ortaya çıktı! İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin hileleri

GÖZ TEMASINDAN KAÇINMA

Kate Middleton, genelde kameralara direkt bakmaktan kaçınıyor, biraz yana bakmayı tercih ediyor. Bu, tüm fotoğrafları, özellikle hareket halinde çekildiklerinde kusursuz görünüyor.

Meghan Markle ile Kate Middleton'ın sırrı ortaya çıktı! İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin hileleri

BAŞI HAFİF YANA ÇEVİRME

Meghan Markle, fotoğraflarının çoğunda başını hafifçe yana çeviriyor. Bu, onun kendini mükemmel açıdan göstermek istemesinden kaynaklanıyor.

Meghan Markle ile Kate Middleton'ın sırrı ortaya çıktı! İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin hileleri

İYİ DURUŞ

Düz ve gevşemiş bir sırt ve zemine paralel çene, kadınlara zarif bir görünüm veren çok küçük ama son derece önemli özelliklerdir. Dik duruş, özellikle topuklu ayakkabıyla çok daha zorken, Kate Middleton bunu her zaman başarıyor.

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