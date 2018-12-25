Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral sette kaza geçirdi! Hastaneye kaldırılan Hande Soral kimdir?
Hande Soral Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde kaza geçirdi. TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun rolünü oynayan başarılı oyuncu Hande Soral'ın savaş sahneleri nedeniyle kılıçların çekildiği sırada eli kesildi. Çekimler durduruldu, Hande Soral ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral kimdir?
25 Aralık 2018 Salı, 12:04:28 Güncelleme: 12:19:02
ÇEKİMLER DURDURULDU
Hande Soral, rolünün hakkını vermek için uzun bir hazırlık süreci geçirmiş, haftalarca kılıç dersi de almıştı. Fakat karşısındaki oyuncunun bir anlık dikkatsizliği sonucu, olması gerekenden fazla yaklaşan Soral, onun salladığı kılıçla yaralandı. Bunun üzerine çekimler durduruldu.
HANDE SORAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Hande Soral, doktorun "Korkulacak bir durum yok" demesi üzerine arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen sete döndü ve çekimlere kaldığı yerden devam etti. Prodüksiyon amirinin özellikle dövüş ve savaş sahnelerinde daha fazla dikkat edilmesi yönünde oyuncuları uyardığı öğrenildi.
DİĞER GALERİLER