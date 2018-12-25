Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral sette kaza geçirdi! Hastaneye kaldırılan Hande Soral kimdir?

ÇEKİMLER DURDURULDU

Hande Soral, rolünün hakkını vermek için uzun bir hazırlık süreci geçirmiş, haftalarca kılıç dersi de almıştı. Fakat karşısındaki oyuncunun bir anlık dikkatsizliği sonucu, olması gerekenden fazla yaklaşan Soral, onun salladığı kılıçla yaralandı. Bunun üzerine çekimler durduruldu.