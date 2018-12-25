Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral sette kaza geçirdi! Hastaneye kaldırılan Hande Soral kimdir?

Hande Soral Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde kaza geçirdi. TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun rolünü oynayan başarılı oyuncu Hande Soral'ın savaş sahneleri nedeniyle kılıçların çekildiği sırada eli kesildi. Çekimler durduruldu, Hande Soral ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral kimdir?

25 Aralık 2018 Salı, 12:04:28 Güncelleme: 12:19:02
Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral sette kaza geçirdi! Hastaneye kaldırılan Hande Soral kimdir?

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral sette kaza geçirdi.

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral sette kaza geçirdi! Hastaneye kaldırılan Hande Soral kimdir?

TRT 1 kanalında ekranlara gelen 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin İlbilge Hatun'u Hande Soral, sette kaza geçirdi. Dizinin ekibine 5. sezon İlbilge Hatun karakteriyle dahil olan Hande Soral, senaryo gereği kılıçların çekildiği sahnede kaza geçirdi.

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral sette kaza geçirdi! Hastaneye kaldırılan Hande Soral kimdir?

ÇEKİMLER DURDURULDU

Hande Soral, rolünün hakkını vermek için uzun bir hazırlık süreci geçirmiş, haftalarca kılıç dersi de almıştı. Fakat karşısındaki oyuncunun bir anlık dikkatsizliği sonucu, olması gerekenden fazla yaklaşan Soral, onun salladığı kılıçla yaralandı. Bunun üzerine çekimler durduruldu.

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral sette kaza geçirdi! Hastaneye kaldırılan Hande Soral kimdir?

HANDE SORAL HASTANEYE KALDIRILDI

Eli kesilen Hande Soral'a ilk müdahale ekip arkadaşları tarafından sette yapıldı. Kanama durdurulsa da olası bir komplikasyona karşı hastaneye götürülen oyuncunun eli pansuman sonrası bandajlandı.

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral sette kaza geçirdi! Hastaneye kaldırılan Hande Soral kimdir?

HANDE SORAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hande Soral, doktorun "Korkulacak bir durum yok" demesi üzerine arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen sete döndü ve çekimlere kaldığı yerden devam etti. Prodüksiyon amirinin özellikle dövüş ve savaş sahnelerinde daha fazla dikkat edilmesi yönünde oyuncuları uyardığı öğrenildi.

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