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Meğer her şeyi bu yüzden yapmış! "O kadın babamı aldı, annemi hasta etti..." Seren Serengil'in gözlerinden yaşlar boşandı!

Seren Serengil katıldığı programda göz yaşlarına boğuldu.

takvim.com.tr
03.02.2023 09:18 - Son Güncelleme: 03.02.2023 09:18
Meğer her şeyi bu yüzden yapmış! O kadın babamı aldı, annemi hasta etti... Seren Serengil’in gözlerinden yaşlar boşandı!

Son zamanlarda yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen Seren Serengil'in katıldığı bir programda anlattıkları yürekleri dağladı. Seren Serengil Bircan Bali ve Arto ile yaptığı programdan yaşadığı kavga sonucu ayrılmıştı. Bu durumun ardından Serengil katıldığı Yotube programında kendi hayatını anlattı. Babasının annesini terk edişinden nasıl etkilediğini anlatan Serengil göz yaşlarını tutamadı. İşte Serengil'in yürekleri dağlayan açıklamalar...

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Meğer her şeyi bu yüzden yapmış! O kadın babamı aldı, annemi hasta etti... Seren Serengil’in gözlerinden yaşlar boşandı!

Seren Serengil'in babası, hepimizin tanıdığı ünlü sanatçı Öztürk Serengil. Annesi ise Nevin Teoman.

Meğer her şeyi bu yüzden yapmış! O kadın babamı aldı, annemi hasta etti... Seren Serengil’in gözlerinden yaşlar boşandı!

Aslında "kocama dokunma" meselesinin ortaya çıkma sebebi daha Serengil'in çocukluğundayken annesi ile babası arasındaki sorunlarmış.

Meğer her şeyi bu yüzden yapmış! O kadın babamı aldı, annemi hasta etti... Seren Serengil’in gözlerinden yaşlar boşandı!

Babası'nın annesinden ayrılarak başka biriyle evlenmesini kaldıramayan Serengil katıldığı programda göz yaşlarına boğuldu.

Meğer her şeyi bu yüzden yapmış! O kadın babamı aldı, annemi hasta etti... Seren Serengil’in gözlerinden yaşlar boşandı!

"O kadın babamı aldı ve annemi hasta etti" diyerek babasını suçlayan Seren Serengil sık sık yaşadığı kötü olayların da bundan kaynaklı olabileceğini belirtti.

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