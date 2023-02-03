Meğer her şeyi bu yüzden yapmış! "O kadın babamı aldı, annemi hasta etti..." Seren Serengil'in gözlerinden yaşlar boşandı!

Son zamanlarda yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen Seren Serengil'in katıldığı bir programda anlattıkları yürekleri dağladı. Seren Serengil Bircan Bali ve Arto ile yaptığı programdan yaşadığı kavga sonucu ayrılmıştı. Bu durumun ardından Serengil katıldığı Yotube programında kendi hayatını anlattı. Babasının annesini terk edişinden nasıl etkilediğini anlatan Serengil göz yaşlarını tutamadı. İşte Serengil'in yürekleri dağlayan açıklamalar...