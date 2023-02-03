Vav TV İzle
Haberler Magazin Ebru Gündeş ve Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı! Yaş farkı değil aşk kazandı Dubai'de yan yana göz göze yakalandılar

Ebru Gündeş ve Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı! Yaş farkı değil aşk kazandı Dubai'de yan yana göz göze yakalandılar

Sahnelerin güçlü sesi Ebru Gündeş son dönemde Iraklı sevgilisiyle ilgili haberlerle gündeme geliyor. Özel hayatı da herkesçe merak edilen Ebru Gündeş'in Iraklı aşkı Rassan Khoshnaw'la evleneceği iddia edilmiş sonrasında Gündeş sahne aldığı bir mekanda yüzüğünü göstere göstere dans edince evlilik iddiaları bir nebze doğrulanmıştı. Ancak nikah masasına oturması beklenen çiftten ayrılık haberi gelmişti. Ayrılık uzun sürmedi. Yaş farkından ötürü ayrıldıkları söylenen çift Dubai'de yakalandı.

03.02.2023 08:25 - Son Güncelleme: 03.02.2023 08:25
Ebru Gündeş ve Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı! Yaş farkı değil aşk kazandı Dubai’de yan yana göz göze yakalandılar

11 yıllık evliliğini sonlandırdığı Reza Zarrab'dan dünyaya gelen kızı Alara'ya kendi soyadını vermek için harekete geçen Ebru Gündeş özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Gündeş ve Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı! Yaş farkı değil aşk kazandı Dubai’de yan yana göz göze yakalandılar

Hürriyet'in haberine göre; Ekim ayında ayrılan Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw barıştı. Khoshnaw Ailesi, çiftin arasındaki 22 yaş farkını sorun yapınca ayrılan çift, Dubai'deki barışma tatilinde objektiflere yakalandı.

Ebru Gündeş ve Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı! Yaş farkı değil aşk kazandı Dubai’de yan yana göz göze yakalandılar

Ebru Gündeş'in Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw geçen şubat ayında ortaya çıkmıştı.

Ebru Gündeş ve Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı! Yaş farkı değil aşk kazandı Dubai’de yan yana göz göze yakalandılar

Kızı Alara'nın babası, 11 yıllık eşi Reza Zarrab'tan iki yıl önce boşanan Gündeş gönlünü, pahalı jestlerle ayaklarını yerden kesen, kendisinden 22 yaş küçük iş adamına kaptırmıştı.

Ebru Gündeş ve Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı! Yaş farkı değil aşk kazandı Dubai’de yan yana göz göze yakalandılar

Ancak Rassan Khoshnaw'ın 1.8 milyon dolarlık tektaşla evlenme teklifi ettiği Ebru Gündeş'le ekim ayında ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA