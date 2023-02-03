Ebru Gündeş ve Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw barıştı! Yaş farkı değil aşk kazandı Dubai'de yan yana göz göze yakalandılar
Sahnelerin güçlü sesi Ebru Gündeş son dönemde Iraklı sevgilisiyle ilgili haberlerle gündeme geliyor. Özel hayatı da herkesçe merak edilen Ebru Gündeş'in Iraklı aşkı Rassan Khoshnaw'la evleneceği iddia edilmiş sonrasında Gündeş sahne aldığı bir mekanda yüzüğünü göstere göstere dans edince evlilik iddiaları bir nebze doğrulanmıştı. Ancak nikah masasına oturması beklenen çiftten ayrılık haberi gelmişti. Ayrılık uzun sürmedi. Yaş farkından ötürü ayrıldıkları söylenen çift Dubai'de yakalandı.
03.02.2023 08:25 - Son Güncelleme: 03.02.2023 08:25