RAMAZAN İMSAKİYE
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Meğer güzel olmak bu kadar kolaymış... Tülin Şahin, Neslihan Atagül, Simge gibi isimler o detayı işte böyle anlattı

Herkes güzel bir cildinin olmasını ve dışarıdan bakıldığında hoş görünen bir görüntüsünün olmasını ister. Fakat gelişen kozmetik ve bakım ürünleri sektörü bu isteği gerçekleştirmek için çokca paralar talep etmekte. Pandemi, ünlülerin güzellik yöntemlerini değiştirdi. Bir kreme 17 bin TL vermekten vazgeçen Tülin Şahin ve Neslihan Atagül gibi yıldızlar, doğanın mucizesine başvuruyor... Kimi bal kimi ise elmayla gençlik ve güzelliklerini en fazla 350 TL'ye korumayı başarıyor.

02.05.2021 06:53 - Son Güncelleme: 02.05.2021 06:53
Meğer güzel bu kadar kolaymış... Tülin Şahin, Neslihan Atagül, Simge gibi isimler o detayı işte böyle anlattı

Cilt güzelliği ve bakımı özellikle ünlü kadınlar için çok önemli bir konu. Her ünlünün kendine özgü cilt bakım yöntemi var ve bu yöntemler birçok insan tarafından da merak ediliyor.

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Meğer güzel bu kadar kolaymış... Tülin Şahin, Neslihan Atagül, Simge gibi isimler o detayı işte böyle anlattı

Coronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında güzellik salonlarının kapalı olması, ünlü isimleri zora soksa da onlar kendi bakımlarını kendileri yaparak bu soruna çözüm ürettiler.

Meğer güzel bu kadar kolaymış... Tülin Şahin, Neslihan Atagül, Simge gibi isimler o detayı işte böyle anlattı

Ünlülerin çoğu artık kimyasal içeren güzellik yöntemleri yerine kendi yaptıkları doğal ev yapımı maskeleri tercih ediyorlar.

Meğer güzel bu kadar kolaymış... Tülin Şahin, Neslihan Atagül, Simge gibi isimler o detayı işte böyle anlattı

Birçok şöhretli isim, dünyaca ünlü markaların küçücük göz kremleri için 2.700 TL, yaşlanmayı geciktirici C vitamini içerikli serum için 17.000 TL, sadece bir nemlendirici için de 1.900 TL ile 15.500 TL arasında paralar ödüyorlardı.

Meğer güzel bu kadar kolaymış... Tülin Şahin, Neslihan Atagül, Simge gibi isimler o detayı işte böyle anlattı

Ancak ünlüler, bu bütçelerini şimdi en fazla 350 TL'ye indirmiş durumda.