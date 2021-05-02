Meğer güzel olmak bu kadar kolaymış... Tülin Şahin, Neslihan Atagül, Simge gibi isimler o detayı işte böyle anlattı
Herkes güzel bir cildinin olmasını ve dışarıdan bakıldığında hoş görünen bir görüntüsünün olmasını ister. Fakat gelişen kozmetik ve bakım ürünleri sektörü bu isteği gerçekleştirmek için çokca paralar talep etmekte. Pandemi, ünlülerin güzellik yöntemlerini değiştirdi. Bir kreme 17 bin TL vermekten vazgeçen Tülin Şahin ve Neslihan Atagül gibi yıldızlar, doğanın mucizesine başvuruyor... Kimi bal kimi ise elmayla gençlik ve güzelliklerini en fazla 350 TL'ye korumayı başarıyor.
02.05.2021 06:53
- Son Güncelleme: 02.05.2021 06:53