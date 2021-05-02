Meryem Uzerli’nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü sosyal medya onu konuştu

Meryem Uzerli'nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem karakteriyle hafızlara kazınan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Uzerli, şimdi ise gençlik yıllarına ait bir fotoğrafıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında nostaljik bir paylaşım yaptı ve gençlik yıllarına ait bir karesini yayınladı. Ancak Uzerli'nin paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. İşte detaylar…

02.05.2021 02:27 - Son Güncelleme: 02.05.2021 02:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





