RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Meryem Uzerli’nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü sosyal medya onu konuştu

Meryem Uzerli'nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem karakteriyle hafızlara kazınan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Uzerli, şimdi ise gençlik yıllarına ait bir fotoğrafıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında nostaljik bir paylaşım yaptı ve gençlik yıllarına ait bir karesini yayınladı. Ancak Uzerli'nin paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. İşte detaylar…

02.05.2021 02:27 - Son Güncelleme: 02.05.2021 02:27
Meryem Uzerli’nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü sosyal medya onu konuştu

Geçen aylarda ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Meryem Uzerli, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meryem Uzerli’nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü sosyal medya onu konuştu

Paylaşım kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncunun takipçileri ikiye bölündü. Bir kısım takipçisi Meryem Uzerli'nin hiç değişmediğine vurgu yaptı.

Meryem Uzerli’nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü sosyal medya onu konuştu

Ancak bir kısmı ünlü oyuncunun bambaşka birine dönüştüğünü dile getirdi. Uzerli'nin paylaşımıyla ünlü isimlerin gençlik fotoğrafları da gündeme geldi. İşte başta Meryem Uzerli olmak üzere ünlü isimlerin gençlik halleri…

Meryem Uzerli’nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü sosyal medya onu konuştu

Hande Erçel

Meryem Uzerli’nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü sosyal medya onu konuştu