Meğer emlak imparatoruymuş! İbrahim Tatlıses’in mal varlığı hayrete düşürdü! Mirası kavga çıkartır!

Devletim istesin bütün malvarlığımı vermezsem benden şerefsizi olmasın! Bunları nasıl kazandığımı bir ben, bir yaradan bilir. Kimse benler bir kazanmadı. Bunların hepsini Allah'ın bana bahşettiği sesle kazandım. Kimseyi dolandırmadım, tek telefonla kazanmadım. Hepsi benim alnımın teri" demişti