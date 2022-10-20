Meğer emlak imparatoruymuş! İbrahim Tatlıses'in mal varlığı hayrete düşürdü! Mirası kavga çıkartır!
Türk müzik tarihine iz bırakmış bir sürü isim vardır. Bu isimlerden en akla gelenlerden biri de kuşkusuz İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'tir. İbrahim Tatlıses şu an sahip bulunduğu üne kavuşmadan evvel inşaatlarda işçi olarak çalışan biriydi. Fakat dillere destan sesi ile bir anda yıldızı parladı. Türk müzik dünyasına sayılamayacak kadar çok katkısı tespit edilen İbrahim Tatlıses aynı vakitte ticari işlerle uğraşıyor.
Uğradığı silahlı saldırı sonrası kariyeri bitti denilmişti. Ünlü sanatçı ise İbo Show ile resmen bomba gibi dönerek kendini tekrardan ispatlamıştı. İbrahim Tatlıses aynı süreçte kariyerinde kazandığı paraları yatırım ile değerlendiriyor. Tatlıses adlı zincirleme çiğköfte firmasının sahibi olan İbo, kebapçılık ve emlakçılık piyasasında olabildiğince ünlü. Geçtiğimiz aylarda ise oğlu İdo Tatlıses'i evlendiren İbrahim Tatlıses bir kez daha gündem olmuştu.
İbrahim Tatlıses Ne Demişti?
Türk müziğinin efsanesi olan İbrahim Tatlıses'in mal zenginliği sık sık gündem hususu oluyor. Hatta bu husus ile ilgili meydana türlü türlü iddialar atılıyor.
İbrahim Tatlıses ise bu iddialar amacıyla şu şekilde bir bildirimde bulunmuştu: "Ben bugüne kadar devletten beş kuruş para almadım.