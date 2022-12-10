Meğer böyle evlenmişler: ’’Sonunda kolundan tutup...’’ 15 yıllık evli çıktılar! Kızılcık Şerbeti’in Ömer’i Barış Kılıç’ın eşi bakın kim!

Meğer 15 yıllık evlilermiş! Kimse bilmiyordu! Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç eşi ile nasıl evlendiğini anlattı. Kılıç, hem başarılı oyunculuk performansı hem de yakışıklılığı ile her oynadığı her dizide dikkatleri hemen üzerine çekmeyi başarıyor. İşte Barış Kılıç'ın biricik eşi ve evlenme hikayeleri! ''Sonunda kolundan tutup...''