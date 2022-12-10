Meğer böyle evlenmişler: ''Sonunda kolundan tutup...'' 15 yıllık evli çıktılar! Kızılcık Şerbeti'in Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi bakın kim!
Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç'ın hayatı merak konusu oldu.
Meğer 15 yıllık evlilermiş! Kimse bilmiyordu! Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç eşi ile nasıl evlendiğini anlattı. Kılıç, hem başarılı oyunculuk performansı hem de yakışıklılığı ile her oynadığı her dizide dikkatleri hemen üzerine çekmeyi başarıyor. İşte Barış Kılıç'ın biricik eşi ve evlenme hikayeleri! ''Sonunda kolundan tutup...''
Güllerin Savaşı, Yasak Elma, Adını Feriha Koydum ve daha bir çok ünlü yapımda rol alan Barış Kılıç şimdilerde Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde başroller arasında yer alıyor.
Peki Barış Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim, çocuğu var mı? İşte Barış Kılıç'ın hayatı hakkında merak edilenler...
21 Şubat 1978 tarihinde Malatya'nın Arguvan ilçesinde doğan Barış Kılıç 44 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bütün Çocuklarım dizisinde Aybars karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Adını Feriha Koydum dizisiyle çıkış yaptı ve oldukça tanındı.