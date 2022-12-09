Seren Serengil ile Demet Akalın işi gücü bıraktı Los Angeles'a gitti! Söylemezsem Olmaz'a çıkmayan Seren elini kaybetti
Hafta içi her gün Bircan Bali ve Arto'yla sunduğu Söylemezsem Olmaz programında yer almayan Seren Serengil'in programdan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu olmuştu. Seren Serengil'in programda neden olmadığı ortaya çıktı. Seren Serengil ve kankası Demet Akalın kız kıza Los Angelas'a tatile gitti. Los Angeles'a giden ikili sosyal medya hesaplarından tatil pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Serengil'in filtreli paylaşımındaki detay, sosyal medyada dalga konusu oldu.
09.12.2022 15:49 - Son Güncelleme: 09.12.2022 15:49
Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının sunucusu Seren Serengil'in, programın bugün yayınlanan bölümünde yer almaması dikkat çekti. Seren Serengil, Demet Akalın ile birlikte tatile çıktı.
Demet Akalın ile Seren Serengil tatile çıktı. İlk rotalarını Los Angeles olarak belirleyen ünlü şarkıcılar çıktıkları tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmediler.
Instagram hesabından bir video yayınlayan Seren Serengil ''Herkes biraz rahat etsin... Okan ve Tohma'yı baş başa bıraktık biz gidiyoruz. Los Angeles sonra da Las Vegas. Sonra belli olmaz'' ifadelerini kullandı. Seren Serengil, Demet Akalın'la paylaştığı bir karesine ''Şimdi Vegas düşünsün'' notunu düştü.