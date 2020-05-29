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Megan Fox ile Brian Austin Green boşanıyor! Boşanmanın nedeni ihanet mi? Her şeyi anlattı
Megan Fox ile Brian Austin Green boşanıyor! Boşanmanın nedeni ihanet mi? Her şeyi anlattı
Daha önce birçok kez ayrılık haberiyle gündeme gelen Brian Austin Green ile Megan Fox boşanma kararı aldı. Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Brian Austin Green boşanıyor. Green, ayrılık sürecini yayınladığı podcast'te anlattı. Oyuncu, Megan Fox'un rap'çi Machine Gun Kelly ile aşk yaşadığı iddiası hakkında bakın neler söyledi...
29.05.2020 11:54
- Son Güncelleme: 29.05.2020 12:08
10 yıldır evli olan Austin Green ve Megan Fox daha önce de boşanma kararı almış, Fox üçüncü çocuklarına hamile olduğunu öğrenince çift ayrılmaktan vazgeçmişti. Ancak bu kez öyle olmadı. Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Brian Austin Green boşanıyor.
Green, ayrılık sürecini yayınladığı podcast'te anlattı. Oyuncu, Megan Fox'un rap'çi Machine Gun Kelly ile aşk yaşadığı iddiası hakkında da konuştu.
Green şunları söyledi:
"Megan 2019'daki Cadılar Bayramı döneminde film çekimindeydi. 5 hafta sonra döndüğünde, garip davranmaya başladı. Evlilik içindeki yakınlığı yeniden kuramadık. Devam eden üç hafta boyunca aramızdaki bağın koptuğunu hissettim."
"Üç hafta bekledikten sonra ona mesaj attım; 'Evliliğimiz için endişelenmem gerekiyor mu?' diye. 'Sonra konuşuruz' yanıtını verdi. Bu iyi bir haber değildi."
"Daha sonra bana film çekimi için evden ayrı olduğu süreçte kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Üzüldüm. Sette Colsen (Machine Gun Kelly) diye bir adamla tanışmıştı. Arkadaştılar ve çok iyi bir adam olduğunu söylüyordu."