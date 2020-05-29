Megan Fox ile Brian Austin Green boşanıyor! Boşanmanın nedeni ihanet mi? Her şeyi anlattı

10 yıldır evli olan Austin Green ve Megan Fox daha önce de boşanma kararı almış, Fox üçüncü çocuklarına hamile olduğunu öğrenince çift ayrılmaktan vazgeçmişti. Ancak bu kez öyle olmadı. Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Brian Austin Green boşanıyor.