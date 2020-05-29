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Cem Yılmaz lüks villasını 'kiracısı ile' satıyor! Sahibinden kira garantili satılık ev

Serenay Sarıkaya aşkı ile gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, Zekeriyaköy'deki villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı. 2012 yılında Zekeriyaköy'ün en lüks sitesinden aldığı villayı elden çıkarmak isteyen Cem Yılmaz'ın evi, 1 dönümlük arazi içinde, 700 metrekarelik kullanım alanı sunuyor. 6 oda ve 1 salon bulununan villanın kiracısı ise şu anda Başakşehir'de top koşturan Gael Clichy. Cem Yılmaz'ın Zekeriyaköy'deki villasının kirası ise 50 bin lira. İşte sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz'ın villası...

29.05.2020 11:25 - Son Güncelleme: 29.05.2020 11:42
Cem Yılmaz lüks villasını 'kiracısı ile' satıyor! Sahibinden kira garantili satılık ev

Kazandığını gayrimenkule yatıran Cem Yılmaz, 2012 yılında da Zekeriyaköy'ün en lüks sitesi Ormanada'dan bir villa satın almıştı. Yılmaz şimdi o villayı satışa çıkardı.

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Cem Yılmaz lüks villasını 'kiracısı ile' satıyor! Sahibinden kira garantili satılık ev

2 MİLYON DOLAR
Bu villada aldığından beri hiç oturmayan ünlü komedyenin, istediği rakam ise 2 milyon dolar.

Cem Yılmaz lüks villasını 'kiracısı ile' satıyor! Sahibinden kira garantili satılık ev

50 BİN LİRA KİRA
Cem Yılmaz, kiraya verdiği bu villadan her ay 50 bin lira alıyordu. Yılmaz'ın şu anki kiracısı, Başakşehir'de top koşturan Gael Clichy.

Cem Yılmaz lüks villasını 'kiracısı ile' satıyor! Sahibinden kira garantili satılık ev

700 METREKARE
Yılmaz'ın villası, sitenin en büyük villası. 1 dönümlük arazi içinde, 700 metrekarelik kullanım alanı sunan villada 6 oda ve 1 salon bulunuyor.

Cem Yılmaz lüks villasını 'kiracısı ile' satıyor! Sahibinden kira garantili satılık ev

CEM YILMAZ

Bir süredir yaşadıkları aşkla gündemde olan ve artık kameralardan kaçmayan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, karantinanın 20. gününde, Yılmaz'ın Levent'teki villasından çıkarken görüntülendi.

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