Cem Yılmaz lüks villasını 'kiracısı ile' satıyor! Sahibinden kira garantili satılık ev
Serenay Sarıkaya aşkı ile gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, Zekeriyaköy'deki villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı. 2012 yılında Zekeriyaköy'ün en lüks sitesinden aldığı villayı elden çıkarmak isteyen Cem Yılmaz'ın evi, 1 dönümlük arazi içinde, 700 metrekarelik kullanım alanı sunuyor. 6 oda ve 1 salon bulununan villanın kiracısı ise şu anda Başakşehir'de top koşturan Gael Clichy. Cem Yılmaz'ın Zekeriyaköy'deki villasının kirası ise 50 bin lira. İşte sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz'ın villası...
29.05.2020 11:25
- Son Güncelleme: 29.05.2020 11:42
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