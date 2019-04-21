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Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'ya lüks hediye!

Arda Turan, geçtiğimiz Ekim ayında baba oldu. Uzun bir süre şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavgayla gündem olan Arda Turan'ın adı şu sıralar oğlu Hamza Arda'ya gelen hediyelerle anılıyor. Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Turan'ın oğluna bu kez de Hamza Arda yazılı gümüş çatal ve bıçak hediye edildi.

21.04.2019 11:01 - Son Güncelleme: 21.04.2019 11:20
Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan'dan oğlu Hamza Arda'ya lüks hediye!

Futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın bebeklerine altın emzikten sonra bir ilginç hediye daha geldi.

Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'ya lüks hediye!

Oğulları için dillere destan bir oda yaptıran ünlü çift, Hamza Arda'ya hediye gelen altın emzikle de olay olmuştu...

Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan'dan oğlu Hamza Arda'ya lüks hediye!

Şarkıcı Berkay ile kavga etmesiyle gündeme gelen Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan için, Mercedes'in son çıkan modeli zırhlı G500'ü sipariş etmiş, bu araç için ise yaklaşık 2 milyon TL ödemişti. Ancak Turan'ın daha sonra araçtan vazgeçtiği iddia edilmişti.

Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan'dan oğlu Hamza Arda'ya lüks hediye!

"ŞANSLI BEBEK"

Futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın bebeklerine altın emzikten sonra bir ilginç hediye daha geldi. Geçtiğimiz gün minik bebekler Hamza Arda'ya gelen hediye görenleri şaşırttı. Turan'ın sosyal medyada 'Hamza' ile 'Arda' yazılı gümüş kaşık ve çatalı yayınladığı gönderi "Şanslı bebek" yorumunu yaptırdı.

Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan'dan oğlu Hamza Arda'ya lüks hediye!
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