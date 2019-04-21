Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'ya lüks hediye!

Arda Turan, geçtiğimiz Ekim ayında baba oldu. Uzun bir süre şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavgayla gündem olan Arda Turan'ın adı şu sıralar oğlu Hamza Arda'ya gelen hediyelerle anılıyor. Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Turan'ın oğluna bu kez de Hamza Arda yazılı gümüş çatal ve bıçak hediye edildi.

21.04.2019 11:01 - Son Güncelleme: 21.04.2019 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





