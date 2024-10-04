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Mazhar Alanson kızı Eda Alanson neden öldü, annesi kim? Kaç yaşında öldü?

Türk müziğinin efsane gruplarından MFÖ'nün sevilen solisti Mazhar Alanson, evlat acısıyla sarsıldı. Alanson, ilk eşi Hale Alanson ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson bugün hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından, milyonlarca hayranı Eda Alanson'un kim olduğu ve ölüm sebebi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson neden öldü? Eda Alanson kimdir ve kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte merak edilen detaylar.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 16:03 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 16:29
Mazhar Alanson kızı Eda Alanson neden öldü, annesi kim? Kaç yaşında öldü?

İlk eşi Hale Alanson'u 2021 yılında kaybeden sanatçı, şimdi de kızı Eda Alanson'un vefatıyla derin bir acı yaşıyor. Kanser nedeniyle 50 yaşında hayata veda eden Eda Alanson, hem sanatıyla hem de ailesiyle iz bırakmış bir isim olarak hatırlanacak.

Mazhar Alanson kızı Eda Alanson neden öldü, annesi kim? Kaç yaşında öldü?

Mazhar Alanson'un Kızı Eda Alanson Neden Öldü?

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, 50 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'da Güven Hastanesi'nde bir süredir kanser tedavisi gören Eda Alanson, ne yazık ki hastalığa yenik düştü. Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, daha önce eşi Hale Alanson'u 2021 yılında kaybetmişti ve şimdi de kızı Eda Alanson'un vefatı ile derin bir üzüntü yaşıyor.

Mazhar Alanson kızı Eda Alanson neden öldü, annesi kim? Kaç yaşında öldü?

Eda Alanson Kimdir? Kaç Yaşında Hayatını Kaybetti?

1972 yılında Mazhar Alanson ve Hale Alanson'un evliliğinden dünyaya gelen Eda Alanson, 50 yaşında yaşamını yitirdi. Eda Alanson, babası ile birlikte çalışmalara imza atan bir isimdi. 2009 yapımı "Kirpi" adlı sinema filminde metin yazarı olarak görev alan Eda Alanson, babasıyla bu projede birlikte çalışmıştı.

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