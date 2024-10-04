Mazhar Alanson kızı Eda Alanson neden öldü, annesi kim? Kaç yaşında öldü?

İlk eşi Hale Alanson'u 2021 yılında kaybeden sanatçı, şimdi de kızı Eda Alanson'un vefatıyla derin bir acı yaşıyor. Kanser nedeniyle 50 yaşında hayata veda eden Eda Alanson, hem sanatıyla hem de ailesiyle iz bırakmış bir isim olarak hatırlanacak.
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, 50 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'da Güven Hastanesi'nde bir süredir kanser tedavisi gören Eda Alanson, ne yazık ki hastalığa yenik düştü. Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, daha önce eşi Hale Alanson'u 2021 yılında kaybetmişti ve şimdi de kızı Eda Alanson'un vefatı ile derin bir üzüntü yaşıyor.
1972 yılında Mazhar Alanson ve Hale Alanson'un evliliğinden dünyaya gelen Eda Alanson, 50 yaşında yaşamını yitirdi. Eda Alanson, babası ile birlikte çalışmalara imza atan bir isimdi. 2009 yapımı "Kirpi" adlı sinema filminde metin yazarı olarak görev alan Eda Alanson, babasıyla bu projede birlikte çalışmıştı.