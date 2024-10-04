Arka Sokaklar’ın Candan’ı Ebru Cündübeyoğlu’nun annesi tescilli güzel çıktı! Anne-kızın ortak kaderi şaşırttı

GENÇ YAŞTA ADINI DUYURDU

1993-1997 yılları arasında, ilki TRT'de yayımlanan Bir Başka Gece adlı program olmak üzere pek çok eğlence programının sunuculuğunu üstlendi ve yapımında çalıştı. Hafta içi her gün, canlı yayınlanan aktüel-eğlence programı Sabah Şekerleri'nde sunuculuk yaparak 20'li yaşlarında iken Türkiye'de büyük bir seyirci kitlesi tarafından tanındı.