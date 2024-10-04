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Arka Sokaklar’ın Candan’ı Ebru Cündübeyoğlu’nun annesi tescilli güzel çıktı! Anne-kızın ortak kaderi şaşırttı

Arka Sokaklar dizisine Candan karakteriyle dahi olan ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu hakkındaki bir geçek duyanları şaşkına çevirdi. 50 yaşındaki ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun annesi tescilli güzel çıktı! Anne-kızın ortak kaderi ise duyanların ağzını açık bıraktı. İşte Ebru Cündübeyoğlu'nun annesi...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 16:11 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 16:11
Arka Sokaklar’ın Candan’ı Ebru Cündübeyoğlu’nun annesi tescilli güzel çıktı! Anne-kızın ortak kaderi şaşırttı

Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974 yılında Almanya'nın Heilbronn şehrinde doğdu. Ortaöğrenimi İstanbul ve Adapazarı'nda, yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladı.

Arka Sokaklar’ın Candan’ı Ebru Cündübeyoğlu’nun annesi tescilli güzel çıktı! Anne-kızın ortak kaderi şaşırttı

GENÇ YAŞTA ADINI DUYURDU
1993-1997 yılları arasında, ilki TRT'de yayımlanan Bir Başka Gece adlı program olmak üzere pek çok eğlence programının sunuculuğunu üstlendi ve yapımında çalıştı. Hafta içi her gün, canlı yayınlanan aktüel-eğlence programı Sabah Şekerleri'nde sunuculuk yaparak 20'li yaşlarında iken Türkiye'de büyük bir seyirci kitlesi tarafından tanındı.

Arka Sokaklar’ın Candan’ı Ebru Cündübeyoğlu’nun annesi tescilli güzel çıktı! Anne-kızın ortak kaderi şaşırttı

1997 yılında Gülüm dizisindeki rolü ile dizi oyunculuğuna, 1999 yılında Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği Fehimpaşa Konağı adlı komedide 'Mihriban' rolünü oynayarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Deli Yürek dizisinde 'Avukat Ayşegül', Koçum Benim dizisinde Deniz öğretmen, Omuz Omuza'da 'Sevilay', Yalancı Romantik'te 'İpek', Avrupa Avrupa'da Gülbahar, Evli ve Öfkeli'de 'Seray televizyon dizilerinde canlandırdığı rollerden bazılarıdır.

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