Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola hızını alamadı! Sevgilisi isyan etti set ekibine seslendi

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola hızını alamadı! Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı'yı isyan ettirdi. Dizide oynadığı Safiye karakterinin temizlik takıntısı bir kişiliğe sahip olması Ezgi Mola'yı gerçek hayatta da etkiledi. Bütün evi baştan aşağı temizleyen Ezgi Mola'nın sevgilisi ise o anları paylaşarak set ekibine seslendi. Ünlü oyuncunun o hallerini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar…

11.05.2021 19:40 - Son Güncelleme: 11.05.2021 19:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





