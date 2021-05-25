Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola annesinin hık demiş burnundan düşmüş! Sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Ezgi...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Ezgi Mola... Masumlar Apartmanı adlı dizide temizlik hastası Safiye karakterini canlandıran 37 yaşındaki Ezgi Mola şimdilerde sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evlilik hazırlığı yapıyor. Gerek oyunculuğu gerek sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Ezgi Mola, özle hayatını gözlerden uzak tutanlardan. Ezgi Mola hakkında araştırma yapanlar annesi Jale Erkan'la benzerliğini görünce şaştı kaldı. İşte başta Ezgi Mola olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
Ekranlarında gülen yüzü Ezgi Mola şu sıralar Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle gündemde. Gerek temizlik hastalığı, gerekse Naci Hoca'ya olan aşkıyla sevilen işlerden birine imzasını atan Ezgi Mola özel hayatını özenerek gizli tutanlardan. Sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evlilik yolunda ilerleyen Ezgi Mola'nın annesini görenler şaştı kaldı. İşte başta Ezgi Mola olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.