Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola annesinin hık demiş burnundan düşmüş! Sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Ezgi...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Ezgi Mola... Masumlar Apartmanı adlı dizide temizlik hastası Safiye karakterini canlandıran 37 yaşındaki Ezgi Mola şimdilerde sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evlilik hazırlığı yapıyor. Gerek oyunculuğu gerek sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Ezgi Mola, özle hayatını gözlerden uzak tutanlardan. Ezgi Mola hakkında araştırma yapanlar annesi Jale Erkan'la benzerliğini görünce şaştı kaldı. İşte başta Ezgi Mola olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

25.05.2021 10:38 - Son Güncelleme: 25.05.2021 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





