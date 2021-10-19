Masumlar Apartmanı'nın Gülben'inin annesini görenler şaştı kaldı! Merve Dizdar'ın annesi kızını solladı geçti
Son dönemin en çok konuşulan ve hakkında araştırma yapılan isimlerinin başında geliyor 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar'la boşanması magazin gündeminde sıkça yer bulan Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Annesini görenler anne-kızın benzerliklerine inanamadı. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin anneleri.
19.10.2021 08:38
- Son Güncelleme: 19.10.2021 08:38
Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar annesini görünce benzerliğe şaştı kaldı.